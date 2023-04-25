بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

ألمانيا تنظم آخر رحلة إجلاء من السودان إلى الأردن الليلة

25 أبريل 2023
ألمانيا تنظم آخر رحلة إجلاء من السودان إلى الأردن الليلة

وطنا اليوم:قالت وزارتا الخارجية والدفاع الألمانيتان في بيان مشترك يوم الثلاثاء إن ألمانيا ستنظم آخر رحلة إجلاء لها من السودان إلى الأردن مساء الثلاثاء مع عدم وجود خطط لرحلات جوية أخرى من المنطقة في الوقت الحالي.
وقالت الوزارتان إن دولا شريكة ستجلي المواطنين الألمان المتبقين في السودان في الأيام المقبلة.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

11:32

وزير العدل: 158 ألف مواطن مطلوب بسبب الديون

11:25

زاخاروفا تشبه أمريكا بعجوز شمطاء من فيلم كرتون مشهور

10:58

الضريبة : لا رفع للضرائب على الدخان

10:55

الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالمياً بنسب متفاوتة

10:51

الطراونة يكشف عن سبب إنتشار الأمراض التنفسية في المملكة

10:44

مجلس رؤساء الجامعات الاردنية..! هل يرى النور..؟

10:37

السعودية تواصل تنفيذ أكبر عملية إجلاء من السودان

10:29

مكيدة أم أمر دبر بليل .. شكوك برواية الاحتلال حول العدوان

10:06

الجوع ينتشر في بريطانيا .. مئات آلاف الأشخاص يلجأون لبنوك الطعام المجاني

10:01

الضمان : الزيادة السنوية للمتقاعدين تزيد عن أربعة دنانير

09:54

ارتفاع ملحوظ على أسعار بعض أصناف الخضار في السوق المركزي

09:51

انخفاض أعداد المسافرين الأردنيين إلى الخارج 50% خلال عيد الفطر

وفيات

وفيات الأربعاء 26-04-2023وفيات الثلاثاء 25-4-2023وفاة رئيس قسم أمراض الدماغ والأعصاب في مستشفى الملك المؤسس بسبب نزيف بالدماغ” اراده ” ينعى مضر بدران    أسرة جامعة عمان الاهلية تعزي بوفاة المرحوم دولة مضر بدران