ألمانيا تنظم آخر رحلة إجلاء من السودان إلى الأردن الليلة

وطنا اليوم:قالت وزارتا الخارجية والدفاع الألمانيتان في بيان مشترك يوم الثلاثاء إن ألمانيا ستنظم آخر رحلة إجلاء لها من السودان إلى الأردن مساء الثلاثاء مع عدم وجود خطط لرحلات جوية أخرى من المنطقة في الوقت الحالي.

وقالت الوزارتان إن دولا شريكة ستجلي المواطنين الألمان المتبقين في السودان في الأيام المقبلة.