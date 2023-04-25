محاكمة مستشفى خاص بتهمة التسبب بوفاة سبعينية

وطنا اليوم:أحال مدعي عام شمال عمان ملف قضية مستشفى خاص إلى محكمة صلح جزاء عمان بعد أن وجه لإدارة المستشفى وعدد من الأطباء جرم التسبب بالوفاة .

وكان وزير الصحة فراس الهواري قد شكل لجنة للكشف على وجود جرثومة داخل المستشفى أدت إلى وفاة سيدة سبعينية في شباط/ مطلع العام الماضي.

وكان أبناء تلك السيدة قد تقدموا بشكوى لوزارة الصحة، حيث تم اغلاق جزئي لبعض الأقسام داخل المستشفى.

وعلى ضوء ذلك تم إحالة إدارة المستشفى لتحقيق أمام المدعي العام،، كما تم اعتبار أبناء السيدة التي لاقت حتفها بسبب جرثومة المستشفى كمشتكين وشهود نيابة في القضية