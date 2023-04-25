بعد سلسلة من الإفلاسات .. إنهيار فيرست ريبابليك بنك الأمريكي

وطنا اليوم:أسبوع مليء بالأحداث تنتظره “وول ستريت”، إذ بدأ أمس الإثنين بإشارات غير مطمئنة لنتائج الشركات التكنولوجية للربع الأول المنتظر إعلانها هذا الأسبوع، كما بتراجع قوي تجاوز 22 في المئة لسهم بنك “فيرست ريبابليك” بعد الإغلاق. وكشف التقرير الفصلي عن انخفاض ودائعه بنسبة 41 في المئة في الربع الأول، علماً أن هذا البنك مرشح للإفلاس واللحاق ببنكي “وادي السيليكون” و”سيغنتشر”.

وكان سهم البنك قد انخفض بنسبة 87 في المئة تقريباً منذ بداية العام حتى الآن، ودفعت الأزمة المصرفية الأميركية المستثمرين إلى الخروج من البنك الشبيه من ناحية الحجم بالبنكين المفلسين.

فقد هوى سهم البنك الأمريكي “فيرست ريبابليك بنك” في تداولات أمس الاثنين، وجاء ذلك بعد تقرير مالي عن أداء البنك في الربع الأول من العام الجاري 2023.

وأمس أنهى سهم “فيرست ريبابليك بنك” التعاملات على انخفاض بنسبة 12.2% عند 16 دولارا للسهم، وخلال التداولات تراجع السهم بنسبة 22%.

وجاء التراجع بعد نشر تقرير مالي عن الربع الأول من العام 2023، وأعلن البنك الأمريكي عن نزوح كبير للودائع وزيادة في القروض.

وأشار البنك إلى سحب 40.8% من الودائع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام لتصل إلى 104.47 مليار دولار، وفي الربع الأخير من العام الماضي بلغت 176.43 مليار دولار