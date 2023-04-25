خبير يرجح تخفيض الديزل وارتفاع البنزين في الأردن

وطنا اليوم:توقع الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي، ان تخفض الحكومة الاسبوع القادم سعر لتر الديزل بواقع قرش الى 1.5 قرش، وترفع سعر لتر البنزين 90 والبنزين 95 على التوالي 2.5 قرش و 2 قرش.

ورجح الشوبكي ان تعيد الحكومة فرض ضريبة الكاز والتي تم تجميدها مع بداية فصل الشتاء، ما يعني اضافة 15 قرشاً على كل لتر من مادة الكاز.

وقال الشوبكي ان المعدل الشهري لاسعار النفط العالمية ارتفعت الشهر الحالي بنسبة 5% بعد قرار اوبك بلس تخفيض انتاجها بواقع 1.67 مليون برميل يومياً ليضاف الى تخفيض رسمي سابق يبلغ 2 مليون برميل يومياً حيث بلغ معدل سعر برميل برنت 84.5 دولار في شهر نيسان الحالي .

واضاف الشوبكي ان الاسعار العالمية للمشتقات المكررة، هي المعتمدة لدى لجنة تسعير المشتقات النفطية في الاردن حيث شهدت الاسعار العالمية تذبذباً مع معروض اكثر من الديزل الروسي في الاسواق العالمية وطلب اوروبي اقل مع نهاية فصل الشتاء، مما ادى الى انخفاض سعره، اما البنزين فشهدت الاسواق طلباً قوياً مع بداية فصل الربيع، مما ادى لارتفاع سعره عالمياً.

يذكر ان الحكومة الاردنية خفضت بداية شهر نيسان الحالي، سعر البنزين بنوعيه بواقع 0.5 قرش لكل لتر، وتخفيض سعر السولار بواقع 2.5 قرش لكل لتر، وتثبيت سعر الكاز، لتصبح الاسعار المباعة في الاسواق، البنزين 90 94 قرش اللتر, و البنزين 95 118 قرش اللتر، والديزل 78.5 قرش اللتر، والكاز عند 62 قرش اللتر