الدفاع المدني يخمد حريق ضخم بمحال تجارية في ماركا

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن الفرق المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق عمان وبإسناد من مديريتي دفاع مدني وسط عمان والزرقاء وشرطة شرق عمان وأمانة عمان الكبرى تعاملت اليوم مع حريق ضخم شب في عدد من المحالّ التي تحتوي على قطع سيارات وزيوت بمنطقة ماركا الشمالية.

وعملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل ومنع انتشاره لبقية المحالّ المجاورة دون أن تقع أي إصابات تذكر، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق