الأولى من نوعها في المملكة .. زين والتدريب المهني تُطلقان أول دورة تدريبية مجانية على صيانة أجهزة الألعاب الإلكترونية

وطنا اليوم:تماشياً مع النمو المُتسارع الذي يشهده قطاع الألعاب الإلكترونية في العالم، والاقبال الشديد على اقتناء وشراء أجهزة الألعاب الإلكترونية، وانطلاقاً من مساعي شركة زين في بناء قدرات الشباب الأردني للحصول على الفرص الوظيفية المُستدامة؛ أطلقت شركة زين وبالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني وللمرة الأولى على مستوى المملكة، الدورة التدريبية المجانية الأولى للتدريب على صيانة أجهزة الألعاب الإلكترونية (Xbox و PlayStation)، حصرياً في مركز زين بالمعهد الأردني الكوري في محافظة الزرقاء، وذلك بعد اعتماد المنهاج الخاص بهذه المادة ليصار إلى تدريسه واعتماده لهذه الدورة والدورات اللاحقة.

وجاءت هذه المبادرة من زين نظراً لمتابعتها عن كثب لسوق الألعاب الإلكترونية وما يحظى به من إقبال كبير من فئة الصغار والشباب وكافة المهتمين بهذا المجال، وذلك بعد انخراط زين بهذا القطاع الواعد من خلال مركزها للرياضات الإلكترونية (Zain Esports Jo) الذي افتُتح في العام 2020، حيث تنبهت الشركة إلى أهمية هذا القطاع وحرصت على تعزيز اندماجها به ودعمها له من جانب آخر، وهو صيانة أجهزة الألعاب، بهدف تزويد وتسليح الشباب بالمهارات اللازمة التي تخوّلهم دخول سوق العمل، وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً، والمساهمة بتقليل معدلات البطالة، وذلك تماشياً مع الهدف الأول (القضاء على الفقر) والهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد) من أهداف التنمية المُستدامة، التي تتبناها الشركة في مختلف عملياتها وبرامجها ومبادراتها.

وتشتمل الدورة -التي ستنطلق في الأسبوع الأول من أيار وتستمر على مدار أكثر من 3 أشهر- على تدريب عملي ونظري بواقع 30 ساعة تدريبية، يكتسب خلالها المُتدرّبون المعلومات النظرية والعملية والأدائية المطلوبة لإصلاح وصيانة أجهزة الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى 150 ساعة تدريبية لصيانة الأجهزة الخلوية، على أيدي خبراء ومتخصصين بمجال صيانة أجهزة الألعاب الإلكترونية والأجهزة الخلوية، بدءاً من التعرّف على أجزاء الأجهزة المختلفة وقطعها، وصولاً إلى طرق وكيفية فك الأجهزة والتعامل معها، وكيفية استخدام وتشغيل البرمجيات، ليكونوا جاهزين للالتحاق بسوق العمل فور تخرجهم من المركز، حيث تقوم شركة زين بتشبيك خريجي مركزها مع الشركات العاملة في قطاع أجهزة الألعاب الإلكترونية والأجهزة الخلوية، لمساعدتهم على دخول سوق العمل والحصول على فرص وظيفية مباشرة بعد تخرجهم.

وتطلق شركة زين وبشكل دوري وبالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني دورات تدريبية مجانية للتدرّب على صيانة الأجهزة الخلوية في 6 مراكز منتشرة في عدد من محافظات المملكة، تخرّج منها حتى اليوم 1640 طالباً وطالبة، فيما تطلق الشركة دورات تدريبية مجانية على تكنولوجيا الفايبر في مركزها الذي تم افتتاحه في العام