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ميدفيديف: ربما نكون على شفا حرب عالمية جديدة

منذ 5 ساعات
ميدفيديف: ربما نكون على شفا حرب عالمية جديدة

وطنا اليوم:حذر الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، من أن العالم ربما يكون على شفا حرب عالمية جديدة.
ونبه ميدفيديف، خلال حديث له في منتدى “المعرفة” في العاصمة الروسية موسكو، إلى أن احتمالات اندلاع مواجهة نووية تتزايد أيضا.
وقال ميدفيديف “العالم مضطرب ومن المحتمل جدا أن يكون على شفا حرب عالمية جديدة”، وفقا لرويترز.
وتساءل عما إذا كان هذا أمرا حتميا: “هل هذا أمر حتمي؟ كلا، ليس كذلك”، بحسب ما نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء.
وتابع أنه يمكن تفادي مثل هذه الحرب العالمية الجديدة، لكنه قال إن احتمالات اندلاع مواجهة نووية تتزايد وبصورة جدية أكثر من المخاوف المرتبطة بتغير المناخ.
وأضاف: “توقفوا عن المعاناة بسبب أن درجة الحرارة ترتفع درجة مئوية واحدة خلال زمن قدره كذا وكذا. لقد كانت البشرية تراقب هذا لفترة قصيرة جدا”.
وأردف قائلا “ولكن، هل تهتم البشرية حقا بالمناخ إلى هذا الحد؟ في رأيي، أن هذا لا شيء بالمقارنة مع احتمال التواجد في مركز انفجار بدرجة حرارة 5 آلاف كلفن وموجة صدمة 350 مترا في الثانية وضغط يعادل 3 آلاف كيلوغرام لكل متر مربع، مع اختراق الإشعاع، وأعني الإشعاع المؤين والنبض الكهرومغناطيسي”.
وتابع “للأسف، إن هذا الاحتمال يزداد كل يوم لأسباب معروفة” في إشارة إلى احتمال اندلاع حرب نووية


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