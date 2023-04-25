المصفاة تشتري حصة الحكومة في أصول وموجودات الشركة بالعقبة والمطارات

وطنا اليوم:قالت شركة مصفاة البترول الأردنية إنها قامت بتاريخ 20 نيسان (ابريل) الماضي بشراء ودفع قيمة حصة الحكومة في أصول وموجودات الشركة في العقبة والمطارات.

وبموجب افصاح زودت به الشركة بورصة عمان، فإن هذه الحصة تم تحديدها بموجب اتفاقية انهاء امتياز الشركة والموقعة بين الحكومة وشركة مصفاة البترول وذلك تنفيذا لقررا مجلس الزراء والتي تم تحديد قيمتها بالقيمة العادلة (السوقية) بمبلغ 20.4 مليون دينار من قبل المستشار المكلف من قبل الحكومة (شركة تشان أويل للاستثمارات)