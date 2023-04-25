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هيئة الاتصالات تحذر من المكالمات الدولية مجهولة المصدر

25 أبريل 2023
هيئة الاتصالات تحذر من المكالمات الدولية مجهولة المصدر

وطنا اليوم:حذرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، اليوم الثلاثاء، من المكالمات الدولية مجهولة المصدر، التي ترد لهواتف المواطنين.
الهيئة دعت المواطنين في تحذير لها، عدم معاودة الاتصال بالمكالمات الفائتة ذات الأرقام الدولية مجهولة المصدر، والتي تقوم بالاتصال لـ “رنة واحدة” وبشكل متكرر.
وبينت أن هذه المكالمات قد تكلف المتصل أسعارا باهظة سيتم اقتطاعها من رصيده.
واعتبرت الهيئة أن الهدف من هذه المكالمات إلحاق الضرر بالأشخاص والتحايل عليهم للحصول على مكاسب مادية غير مشروعة


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