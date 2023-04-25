القاهرة تعلن مقتل أحد مسؤولي سفارتها خلال الاشتباكات بالخرطوم

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الخارجية مقتل مساعد الملحق الإداري بسفارتها في الخرطوم محمد الغراوي خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين فى السودان، الإثنين.

وأكدت الوزارة في بلاغ أن “البعثة المصرية في السودان سوف تستمر في تحمل مسؤوليتها فى متابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتأمين عودتهم لأرض الوطن بسلام”.

في وقت سابق، نفى سفير القاهرة في الخرطوم هاني صلاح ما أعلنه الجيش السوداني، الإثنين، بشأن مقتل مساعد الملحق العسكري المصري في السودان بنيران قوات الدعم السريع أثناء قيادته لسيارته في العاصمة الخرطوم.

وأكد السفير، في تصريح لوسائل إعلام محلية، على استمرار البعثة والمكاتب الفنية المصرية فى القيام بمهامهم وسط ظروف في غاية التعقيد.

والأحد، أعلنت وزارة الخارجية المصرية إصابة أحد أعضاء السفارة المصرية في الخرطوم بطلق ناري، في ظل استمرار الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع، التي اندلعت في 15 نيسان/ أبريل الجاري.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، إن ذلك الأمر “يؤكد مرة أخرى ضرورة توخي أقصى درجات الحذر حفاظاً على سلامة مواطنينا وأعضاء بعثاتنا في السودان”، مضيفاً أنّ “الدول التي لديها أعداد كبيرة من المواطنين، تتجاوز عشرة اَلاف، مثل الحالة المصرية، تحتاج إلى عملية تخطيط مُحكمة وآمنة ومنظمة لضمان سلامة ودقة عملية الإجلاء، خاصة في ظل التصاعد الخطير في حجم المخاطر”.

وفي بيان رسمي، دعت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، مواطنيها الموجودين خارج مدينة الخرطوم للتوجه إلى أقرب نقطة لهم تمهيداً لإجلائهم.

ودعت الوزارة “المواطنين الموجودين خارج مدينة الخرطوم للتوجه إلى أقرب نقطة لهم تمهيداً لإجلائهم بواسطة السلطات المصرية المختصة”.

كما دعت الوزارة المصريين الموجودين بمدينة الخرطوم للبقاء في منازلهم لحين تحسن الأوضاع الأمنية في العاصمة وإعادة تقييم الوضع، في ضوء عدم استقرار الأوضاع الأمنية، طبقاً لتطور الموقف، بما يسمح بإجلائهم بالتنسيق مع السلطات السودانية، في إطار خطة الإجلاء الموضوعة لجميع المصريين في السودان