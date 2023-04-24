قوات الاحتلال تقطع الاذان في المسجد الاقصى

وطنا اليوم – قطعت قوات الاحتلال أذان العشاء بالمسجد الأقصى المبارك، اليوم الاثنين، ومنعت مؤذن المسجد من إكمال النداء للصلاة، بحجة إقامة احتفالات للمستوطنين في ساحة البراق (الحائط الغربي للأقصى).

وكان عشرات المستوطنين قد اقتحموا اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فيما اعتدى أفراد من الشرطة على مصلى “باب الرحمة” في المسجد الأقصى، وقطعوا أسلاك الكهرباء عنه للمرة الثانية على التوالي، ومنعوا حراس الأقصى من الدخول إليه.

وفي السياق، نجح شبان مقدسيون من أداء صلاة المغرب بمصلى “باب الرحمة”، تلبية لدعوات حمايته من اعتداءات الاحتلال عليه.

ودعت شخصيات وجهات مقدسية، الفلسطينيين لأداء صلاتي المغرب والعشاء اليوم في المصلى، مؤكدة أن الدعوات جاءت من أجل الدفاع عنه، وحمايته من مخططات الاحتلال والمستوطنين.

وقالت مصادر محلية، إن شرطة الاحتلال اقتحمت مصلى “باب الرحمة”، فور انتهاء صلاة العشاء، وشرعت بتصوير المصلين المتواجدين بداخله.