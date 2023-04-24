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عاجل | الخارجية السودانية: إسرائيل اقترحت استضافة محادثات بين قائدي طرفي الصراع السوداني

24 أبريل 2023
عاجل | الخارجية السودانية: إسرائيل اقترحت استضافة محادثات بين قائدي طرفي الصراع السوداني

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وفيات الثلاثاء 25-4-2023وفاة رئيس قسم أمراض الدماغ والأعصاب في مستشفى الملك المؤسس بسبب نزيف بالدماغ” اراده ” ينعى مضر بدران    أسرة جامعة عمان الاهلية تعزي بوفاة المرحوم دولة مضر بدرانمحافظة ينعى دولة مضر بدران