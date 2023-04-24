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أخر المستجدات
15:24
ارتفاع نسبة الحوادث السيبرانية في الأردن
15:17
منظمة الصحة تحذر من خطر بيولوجي كبير في السودان
14:57
عاجل – تعيين محي الدين توق رئيساً للمجلس الاعلى للمناهج خلفاً لعزمي محافظة
14:52
هل اتخذ نتنياهو قرار اغتيال نصر الله والسنوار؟
14:42
خبير يرجح تخفيض الديزل وارتفاع البنزين في الأردن
14:35
توق رئيساً للمجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج
14:11
الدفاع المدني يخمد حريق ضخم بمحال تجارية في ماركا
14:08
حبس 3 أشخاص لمدة 5 سنوات بعد ثبوت غسلهم ربع مليون دينار
14:03
السفير الأردني في تل أبيب يقابل النائب عماد العدوان
14:00
طائرتان جديدتان لإجلاء أردنيين من السودان اليوم
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عربي دولي
عاجل | الخارجية السودانية: إسرائيل اقترحت استضافة محادثات بين قائدي طرفي الصراع السوداني
24 أبريل 2023
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24 ساعة
15:24
ارتفاع نسبة الحوادث السيبرانية في الأردن
15:17
منظمة الصحة تحذر من خطر بيولوجي كبير في السودان
14:57
عاجل – تعيين محي الدين توق رئيساً للمجلس الاعلى للمناهج خلفاً لعزمي محافظة
14:52
هل اتخذ نتنياهو قرار اغتيال نصر الله والسنوار؟
14:42
خبير يرجح تخفيض الديزل وارتفاع البنزين في الأردن
14:35
توق رئيساً للمجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج
14:11
الدفاع المدني يخمد حريق ضخم بمحال تجارية في ماركا
14:08
حبس 3 أشخاص لمدة 5 سنوات بعد ثبوت غسلهم ربع مليون دينار
14:03
السفير الأردني في تل أبيب يقابل النائب عماد العدوان
14:00
طائرتان جديدتان لإجلاء أردنيين من السودان اليوم
13:51
مهيدات: إغلاق 19 منشأة غذائية مخالفة خلال عطلة العيد
12:32
الأوضاع الأمنية الخطيرة تمنع إيصال المساعدات الأردنية للسودان
وفيات
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آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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ارسل خبرا
سياسة الخصوصية
من نحن