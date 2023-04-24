40.1 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

وطنا اليوم – بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، اليوم الاثنين، 40.10 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 38.40 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 46.60 و 35.70 دينار على التوالي.

وقال رئيس النقابة العامة لأ٧صحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، ان سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 283 ديناراً، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 324 ديناراً.

وأضاف إن العرض والطلب على الذهب بالسوق المحلية خلال رمضان كان ضعيفاً، تنشط جزئياً بالأسبوع الأخير من الشهر الفضيل، لكنه بقي متواضعاً مقارنة بموسم العام الماضي لافتاً أن أسعار المعدن الأصفر افتتحت تداولاتها صباح اليوم الاثنين عند 1984 دولاراً للأونصة الواحدة-(بترا)