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3 ساعات في عاصمة “الحرب”.. هكذا تغيرت الخرطوم

منذ ساعة واحدة
3 ساعات في عاصمة “الحرب”.. هكذا تغيرت الخرطوم

 

وطنا اليوم – تتناثرت شاحنات قوة شبه عسكرية في شوارع رئيسية بالعاصمة السودانية بعد أن احترقت جراء ضربات جوية، فيما اصطف سكان ارتسمت على وجوههم ملامح الإرهاق في طوابير للحصول على الخبز في أحياء خلت إلى حد كبير من المدنيين ومظاهر الحياة العادية.

 

وعلى مشارف المدينة، حمل الناس حقائبهم لمسافات طويلة سيرا على الأقدام باتجاه محطات الحافلات في محاولة للفرار.

 

وعاد مراسل لرويترز إلى منزل عائلته يوم الأحد ورسم صورة لما آلت إليه الخرطوم بعد ثمانية أيام من المعارك. وتستغرق رحلته في العادة ما يزيد قليلا على نصف الساعة لكنها استغرقت هذه المرة ثلاث ساعات في ظل فوضى الصراع.

 

وتدور الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، بعد أن دب بينهما الخلاف بشأن خطط الانتقال إلى الحكم المدني المدعومة دوليا.

 

وهذه هي المرة الأولى التي يخيم فيها قتال بهذا العنف على منطقة العاصمة التي تضم مدينة الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان المجاورتين، ويربو إجمالي عدد سكانها على عشرة ملايين نسمة عند ملتقى النيلين الأبيض والأزرق.

 

وصارت المدينة هدفا لضربات جوية وقصف ومعارك بالأسلحة النارية ليلا ونهارا وبلا هوادة منذ أواخر شهر رمضان وخلال عطلة عيد الفطر، التي استمرت ثلاثة أيام وانتهت يوم الأحد، رغم تعهدات متكررة بوقف إطلاق النار.

 

وتحصنت قوات الدعم السريع في عدة أحياء، حيث سيطرت على مبان بينما لجأ الجيش للضربات الجوية والمدفعية الثقيلة في محاولة لإجبار خصومه على التراجع، بحسب سكان وشهود تواصلت معهم رويترز. وقال الجيش إنه يسعى لتطهير العاصمة من “بؤر جماعات متمردة”.

 

وتسببت أحداث العنف في انقطاع المياه والكهرباء عن أجزاء كثيرة من المدينة وألحقت أضرارا بالمستشفيات وأدت لإغلاق بعضها. وصار العديد من المدنيين محاصرين في منازلهم أو تقطعت بهم السبل ويواجهون خطر تعرضهم للسرقة والنهب إذا غامروا بالخروج منها.

 

3 ساعات في عاصمة “الحرب”

 

عبر مراسل رويترز النيل الأزرق متوجها إلى بحري التي شهدت اشتباكات عنيفة خلال اليومين المنصرمين قبل أن يتجه غربا ويعبر النهر إلى أم درمان للوصول إلى منزل عائلته من الخرطوم، حيث كان يقيم مع أقاربه.


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