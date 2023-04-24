الافادة الاولى للنائب العدوان… و رواية الجمارك الاسرائيلية متناقضة

وطنا اليوم – ملامح الإفادة الأولى التي تقدم بها عضو مجلس النواب عماد العدوان الذي تحدثت عنه “جمارك إسرائيل” ضمن كشفها ما وصفته “عملية تهريب كبيرة” عبر “جسر اللنبي” في منطقة الأغوار.

في إفادته الأولى للسلطات الإسرائيلية يتحدث العدوان “الموقوف الآن” عن “زيارة عادية كان يقوم بها” للضفة الغربية وعن “عدم علمه” بوجود “أي مهربات” في سيارته الفارهة الضخمة. الأهم في “الإفادة الأولية” هو تلك المعلومة في المحضر التي تفيد بأن “شخصا ما داخل الأردن” كان يستخدم سيارة النائب لساعات قبل استعمالها من جهة النائب نفسه للعبور إلى فلسطين المحتلة.

ما يسمى بجمارك إسرائيل تحدث عن عدة “بنادق طويلة” ونحو 100 كيلوغرام من الذهب إضافة إلى “167” مسدسا.

والسؤال الذي يتبادر للذهن: كيف يمكن حشر كل تلك الشحنة في سيارة شخصية واحدة أثناء رحلة على جسر اللنبي؟.