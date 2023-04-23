بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

عاجل | خروج عدد كبير من المساجين من سجن كوبر شمالي الخرطوم بينهم الرئيس المعزول عمر البشير

23 أبريل 2023
عاجل | خروج عدد كبير من المساجين من سجن كوبر شمالي الخرطوم بينهم الرئيس المعزول عمر البشير

تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

16:42

“المحامين”: الاحتلال لايملك صلاحية محاكمة النائب العدوان

16:05

الخارجية : إبقاء البعثة الدبلوماسية في السودان

16:00

وفاة رئيس قسم أمراض الدماغ والأعصاب في مستشفى الملك المؤسس بسبب نزيف بالدماغ

15:51

اشتباكات في العاصمة الخرطوم بالقرب من سفارات عربية

15:00

3 ساعات في عاصمة “الحرب”.. هكذا تغيرت الخرطوم

13:49

قراءة| هندسة الإصلاح أم إنجازه ! …وصفات معلبة غير صالحة للأكل

13:42

بيان صادر عن مجموعة (جروب ) وطنا اليوم حول ما يتم تداوله بخصوص موضوع النائب ابن الأردن عماد العدوان

13:37

#النائب_العدوان يتصدر التغريدات على منصة توتير

13:31

المتطرفون يقتحمون المسجد الأقصى

13:30

الامن اللبناني الاردني الذي تم ضبط الملايين معه موجود في بيروت وليس موقوفاً

13:20

40.1 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

13:19

مهيدات: 8000 جولة تفتيشية نفذتها الغذاء والدواء خلال شهر رمضان

وفيات

وفاة رئيس قسم أمراض الدماغ والأعصاب في مستشفى الملك المؤسس بسبب نزيف بالدماغ” اراده ” ينعى مضر بدران    أسرة جامعة عمان الاهلية تعزي بوفاة المرحوم دولة مضر بدرانمحافظة ينعى دولة مضر بدراناسرة جامعة البترا تنعى رئيس الوزراء الأسبق دولة مضر بدران