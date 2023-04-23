العرموطي: العالم يبني الحضارات ويهدم السجون ويحولها إلى متاحف ولا يوسع السجون

وطنا اليوم – انتقد النائب صالح العرموطي توسع الحكومة في بناء السجون لاستيعاب أبناء الشعب الأردني، متسائلا فيما إذا كانت هذه هي الحضارة الجديدة التي تريد حكومات الأردن بناءها.

وقال العرموطي إن الحكومات في الأردن لم يعد لديها مشاريع غير التوسع في بناء السجون، مشيرا إلى أن الأصل بأن تطبيق العقوبات المجتمعية يقلل من الحاجة إلى السجون وليس العكس.

وأكد العرموطي أنه وفي حال وجّهت الحكومة الأموال المخصصة لبناء السجون من أجل احداث التنمية وتخفيض نسب الفقر والبطالة، أو تسديد الديون المترتبة على المتعثرين والمتعسرين، فإنها لن تحتاج إلى بناء تلك السجون.

ولفت العرموطي إلى أن عدد المطلوبين للتنفيذ القضائي يصل إلى نحو (200) ألف مطلوب.

وختم العرموطي حديثه بالقول إن “العالم يبني الحضارات ويهدم السجون ويحولها إلى متاحف ومدارس ومستشفيات، ونحن نقوم ببناء المزيد منها”.