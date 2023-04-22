اسرة جامعة البترا تنعى رئيس الوزراء الأسبق دولة مضر بدران

وطنا اليوم- يتقدم الأستاذ الدكتور رامي عبدالرحيم وجميع أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وطلبة الجامعة كافة بالتعزية والمواساة لدولة الأستاذ الدكتور عدنان بدران الأكرم المستشار الأعلى للجامعة ومجلس أمنائها بوفاة شقيقه دولة مضر بدران رئيس الوزراء الأسبق

والذي أنتقل لجوار ربه هذا اليوم وكان أحد رجالات الأردن الأوفياء الذين عملوا بإخلاص في المجالين المدني والعسكري ويتقدمون كذلك بأحر التعازي وأصدق المواساة لأسرة الفقيد وآل بدران الكرام، داعين المولى -عزّ وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون