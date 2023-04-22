تغير اسم «تويتر» إلى «X Corp»

وطنا اليوم – اتخذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، خطوة جديدة نحو التطبيق الشامل، بتغيير اسم الشركة Twitter التي يمتلكها إلى X Corp، حتى يصبح بمثابة تطبيقا واحدا يستخدم لوظائف كثيرة، بدلًا من استخدام تطبيق لكل وظيفة، لذا حثت الشركة إلى الرجوع للاسم الجديد.

وبعد أن أصبح إيلون ماسك مالكا لشركة «تويتر»، قرر أن يعيد تشكيل شركة وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لرؤيته النهائية للتطبيق الشامل (X)، بتغيير الاسم من تويتر إلى «X Corp»، وذكرت الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني: «نكتب إليكم لإعلامكم بأنه قد أُعيد تسمية تويتر إنك إلى إكس كورب، وستظل خدمة تويتر تُعرف باسم تويتر، ومن الآن فصاعدًا، يمكنكم الرجوع إلى إكس كورب، بدلًا من تويتر إنك، لجميع سجلات التعاقد والفوترة وغيرها من السجلات التي قد تكون لديكم»، بحسب ما ذكرته صحيفة «فوربس» الأمريكية.

تغيير شركة Twitter إلى X Corp

لم يكن تغيير اسم «توتير» مفاجئا للبعض، لأن إيلون ماسك، قد أعلن مسبقًا عن مخططه لإنشاء تطبيق «X»، وهو ما يعد مفيدًا في أمور كثيرة، خاصة أنه بمثابة تطبيق واحد يستخدم لوظائف كثيرة، بدلًا من إستخدام تطبيق لكل وظيفة، مثل الدفع الإلكتروني، وحجز التذاكر وتبادل الرسائل والمحادثات والملفات.

شركة Twitter ليست الأولى

جاءت رسالة البريد الإلكتروني، تحمل اسم الشركة الجديد X Corp وليس Twitter، مما يشير إلى أن خطوة إعادة تسمية شركة «تويتر» أمر مهم، على الرغم من الاحتفاظ باسم خدمتها الرئيسية، مما يعيد الأذهان إلى التغيير الذي أجرته شركة «جوجل» في عام 2015، إذ تم تحويلها إلى «ألفابت»، وأيضا استبدل فيسبوك في عام 2021، اسم شركته إلى مجموعة واحدة وهي «ميتا».