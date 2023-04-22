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النائب شريم تترأس جاهة صلح بين 3 عشائر في الأردن

22 أبريل 2023
النائب شريم تترأس جاهة صلح بين 3 عشائر في الأردن

وطنا اليوم:ترأست النائب ميادة شريم، جاهة صلح عشائري بين 3 عشائر.
وكتبت شريم منشورا عبر صفحتها في فيسبوك، “بفضل الله وكرمه تم أمس صلح عشائري بين آل الحجاوي وآل الجالودي وآل أبو عرة؛ على إثر مشاجرة وقعت بين أفراد من أبناء العشائر المذكورة، بعد أشهر من إرضاء الطرفين”.
وأضافت، “أشكر جهود كل من تعاون معي من أطراف العشائر في حل هذه المشكلة واخصص الشكر للشيخ هاشم الحويطات والسفير عبد الله عطية العجارمة وأشكر كل من تدخل خيرًا من أبناء عشيرة الحجاوي وآل جالودي وآل أبو عرة، متمنية من الله أن يعم السلام والأمان على الأردنيين أجمع”


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