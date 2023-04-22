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15:51
اشتباكات في العاصمة الخرطوم بالقرب من سفارات عربية
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3 ساعات في عاصمة “الحرب”.. هكذا تغيرت الخرطوم
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قراءة| هندسة الإصلاح أم إنجازه ! …وصفات معلبة غير صالحة للأكل
13:42
بيان صادر عن مجموعة (جروب ) وطنا اليوم حول ما يتم تداوله بخصوص موضوع النائب ابن الأردن عماد العدوان
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#النائب_العدوان يتصدر التغريدات على منصة توتير
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المتطرفون يقتحمون المسجد الأقصى
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40.1 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية
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مهيدات: 8000 جولة تفتيشية نفذتها الغذاء والدواء خلال شهر رمضان
12:59
وزير خارجية الاحتلال: كانت هناك معلومات استخبارية عن تهريب إلى إسرائيل
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عربي دولي
عاجل | الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني: أخمدنا التمرد وخلصنا #السودان من أكبر مشروع انتهازي في تاريخ البلاد
22 أبريل 2023
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24 ساعة
15:51
اشتباكات في العاصمة الخرطوم بالقرب من سفارات عربية
15:00
3 ساعات في عاصمة “الحرب”.. هكذا تغيرت الخرطوم
13:49
قراءة| هندسة الإصلاح أم إنجازه ! …وصفات معلبة غير صالحة للأكل
13:42
بيان صادر عن مجموعة (جروب ) وطنا اليوم حول ما يتم تداوله بخصوص موضوع النائب ابن الأردن عماد العدوان
13:37
#النائب_العدوان يتصدر التغريدات على منصة توتير
13:31
المتطرفون يقتحمون المسجد الأقصى
13:30
الامن اللبناني الاردني الذي تم ضبط الملايين معه موجود في بيروت وليس موقوفاً
13:20
40.1 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية
13:19
مهيدات: 8000 جولة تفتيشية نفذتها الغذاء والدواء خلال شهر رمضان
12:59
وزير خارجية الاحتلال: كانت هناك معلومات استخبارية عن تهريب إلى إسرائيل
12:29
عاجل – انقطاع خدمة الإنترنت بالكامل عن بعض المناطق في السودان
12:19
السفير الاردني في تل ابيب يلتقي النائب المحتجز لدى اسرائيل عماد العدوان
وفيات
وطنا نيوز
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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مجلة الووردبريس
ارسل خبرا
سياسة الخصوصية
من نحن