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عاجل | الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني: أخمدنا التمرد وخلصنا #السودان من أكبر مشروع انتهازي في تاريخ البلاد

22 أبريل 2023
عاجل | الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني: أخمدنا التمرد وخلصنا #السودان من أكبر مشروع انتهازي في تاريخ البلاد

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