فيضانات المياه العادمة في ابوالسوس تقض مضاجع الاهالي

وطنا اليوم:شكا مواطنون قاطنون في منطقة ابو السوس التابعة لامانة عمان من عدم وصول خدمات الصرف الصحي الى المنطقة بالرغم من ان عدد سكانها يتجاوز 10 الاف نسمة .

واضاف المواطنون ان سكان المنطقة يعانون من وجود الحفر التجميعية والتي اصبحت تشكل بؤرا للمكاره الصحية نتيجة فيضانها على المجاورين من ابناء المنطقة ما يساهم في انتشار الامراض والروائح الكريهة والبعوض كما انها تسيل في شوارع المناطق المحيطة ما يخلق توترات وخلافات بين السكان .

وطالب المواطنون امانة عمان ووزارة المياه والري بشمولهم في خدمات الصرف الصحي وايصالها الى منازلهم كون المنطقة اصبحت في قلب العاصمة عمان واحدى المناطق التي يرتادها المصطافون..

الناطق الرسمي في شركة مياهنا ابراهيم قبيلات اكد ان شركة مياهنا تتولى مسؤولية الصرف الصحي بعد اكتمال التنفيذ وليس قبل التنفيذ .

واضاف قبيلات ان الجهة الرسمية المسؤولة عن تنفيذ مشاريع الصرف الصحي هي وزارة المياه .

و من جانبه اكد الناطق الرسمي في امانة عمان عمر سلامة ان الوزارة اعدت كافة الدراسات اللازمة لشمول المنطقة في خدمات الصرف الصحي .

واضاف سلامة ان الوزارة تنتظر توفير التمويل من قبل الجهات المانحة لتنفيذ شمول المنطقة بالصرف الصحي .

وفيما يتعلق بالحفر الامتصاصية قال سلامة ان الشكاوى المتعلقة بها تعود لامانة عمان .

المدير التنفيذي للاعلام في امانة عمان ابراهيم هاشم طلب من المواطنين تقديم شكوى رسمية للامانة عبر مركز الاتصال الموحد في امانة عمان 102 للقيام بالاجراءات اللازمة بحق المخالفين .

واضاف هاشم ان تنفيذ مشاريع الصرف الصحي ليس من اختصاص امانة عمان والجهة المنفذة لهذه المشاريع هي وزارة المياه والري