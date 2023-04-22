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الصفدي ينعى بدران: رجل دولة بقي وفياً لوطنه وأمته

22 أبريل 2023
الصفدي ينعى بدران: رجل دولة بقي وفياً لوطنه وأمته

وطنا اليوم:نعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب، رئيس الوزراء الأسبق مضر بدران، والذي انتقل الى رحمة الله تعالى، السبت.
وقال الصفدي: برحيل دولة السيد مضر بدران، نفقد رجل دولة بقي وفياً لوطنه وأمته، حاملاً لمبادئ راسخة ستذكرها الأجيال بفخر واعتزاز، وقد ترك أثراً وسيرة عطرة حافلة لا تُنسى في سجلات الوطن الخالدة، وبقي مخلصاً للعرش وأبناء شعبنا العزيز، فإلى رحمة الله دولة الراحل الكبير ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته والعزاء والمواساة لأهله وذويه الكرام


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