بينهم أردنيون.. إجلاء 108 أشخاص من السودان

وطنا اليوم:وصلت السبت دفعة أولى من السعوديين ورعايا دول أخرى إلى مدينة جدة بعد إجلائهم من السودان حيث دخلت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع أسبوعها الثاني، وفشل تطبيق الهدنة الموقتة المعلنة.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في وقت سابق السبت، بدء إجلاء 300 أردنيا موجودين في السودان.

وذكرت الوزارة في بيان ، أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة المواطنين الأردنيين المقيمين في السودان.

وأضافت، أن عملية الإجلاء ستتم بمراعاة الظروف والأوضاع الأمنية على أرض الواقع، وبالتنسيق مع السعودية والإمارات.

وللمرة الأولى منذ بدء المعارك، أعلنت الرياض بدء إجلاء سعوديين ورعايا آخرين بحرا الى جدة بغرب المملكة.

وأوردت قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية عن “وصول أول سفينة إجلاء من السودان تضم 50 مواطنا وعددا من رعايا الدول الشقيقة بينهم أردنيون”، موضحة أن 4 سفن أخرى “قادمة من السودان الى جدة على متنها 108 أشخاص من 11 دولة”.

وعرضت القناة شريطا مصوّرا تظهر فيه سفينة حربية لدى وصولها الى الميناء.

وهي أول عملية إجلاء معلنة لمدنيين منذ اندلاع الاشتباكات، علما بأن الجيش السوداني أعلن في 20 الجاري، إجلاء 177 عسكريا مصريا كانوا يتواجدون في مدينة مروي بشمال البلاد.

وبات موضوع إجلاء الدبلوماسيين والرعايا يشكّل موضوعا ضاغطا خصوصا للدول الغربية، في ظل تواصل المعارك.

وتقوم أطراف عدة بينها الاتحاد الأوروبي، بإعداد خطط لإجلاء رعاياها الأجانب، بينما نشرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان قوات في دول مجاورة استعدادا لعمليات كهذه.

وأكد البرهان في بيان للجيش موافقته على “طلب عدد من الدول تسهيل وضمان تأمين إجلاء رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية من البلاد”، و”تقديم المساعدة اللازمة لتأمين ذلك”.

وأفاد البيان بأنه “ينتظر أن تبدأ عملية إجلاء كل البعثات التي تطلب دولها ذلك خلال الساعات القادمة”.

وتابع بأن كلًا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين ستقوم بإخلاء دبلوماسييها ورعاياها جوا “بطائرات نقل عسكري من الخرطوم، ويتوقع الشروع في ذلك فورا”.

وأعربت قوات الدعم السريع من جهتها عن استعدادها لفتح “كل مطارات” السودان لإجلاء الأجانب، مع أنه من غير الممكن معرفة ما هي المطارات التي تسيطر عليها هذه القوات.

وشدّد البرهان لقناة “العربية” على أن “كل المطارات تحت سيطرة الجيش”، باستثناء مطارَي الخرطوم ونيالا بولاية جنوب دارفور حيث “توجد إشكالية”