الاحتلال يقتحم مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى

وطنا اليوم:قامت مجموعة من شرطة الاحتلال اليوم السبت، باقتحام مصلى باب الرحمة في المسجد الاقصى المبارك وقاموا بخلع وتكسير تمديدات الكهرباء داخل المصلى في انتهاك لحرمة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بطريقة تعبر عن حقد اسود دفين من قبل أفراد الشرطة ومسؤوليهم.

وأكد مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية في القدس، أن هذه الانتهاكات والتصرفات العدوانية الصارخة التي تقوم بها شرطة الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك وفي مصلى باب الرحمة على وجه الخصوص لأهداف مبيته لن تتحقق باذن الله تعالى.

كما يؤكد المجلس في بيان، أن مصلى باب الرحمة هو جزء اصيل من المسجد الاقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونم، هذا المسجد الذي سيبقى مسجدا اسلاميا خالصا باذن الله تعالى لا يقبل القسمة ولا الشراكة وهو ملك للمسلمين جميعا.

ويرفض المجلس هذا التدخلات السافرة المستمرة من قبل شرطة الاحتلال وعرقلتها لاعمال اعمار المسجد الاقصى المبارك، وتخريبها المتعمد لما تقوم به دائرة الاوقاف الاسلامية من اعمال صيانه وترميم للمسجد الاقصى المبارك