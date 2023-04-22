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أخر المستجدات
16:42
“المحامين”: الاحتلال لايملك صلاحية محاكمة النائب العدوان
16:05
الخارجية : إبقاء البعثة الدبلوماسية في السودان
16:00
وفاة رئيس قسم أمراض الدماغ والأعصاب في مستشفى الملك المؤسس بسبب نزيف بالدماغ
15:51
اشتباكات في العاصمة الخرطوم بالقرب من سفارات عربية
15:00
3 ساعات في عاصمة “الحرب”.. هكذا تغيرت الخرطوم
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قراءة| هندسة الإصلاح أم إنجازه ! …وصفات معلبة غير صالحة للأكل
13:42
بيان صادر عن مجموعة (جروب ) وطنا اليوم حول ما يتم تداوله بخصوص موضوع النائب ابن الأردن عماد العدوان
13:37
#النائب_العدوان يتصدر التغريدات على منصة توتير
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المتطرفون يقتحمون المسجد الأقصى
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الامن اللبناني الاردني الذي تم ضبط الملايين معه موجود في بيروت وليس موقوفاً
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عاجل – رئيس الوزراء السابق مضر بدران في ذمة الله
22 أبريل 2023
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24 ساعة
16:42
“المحامين”: الاحتلال لايملك صلاحية محاكمة النائب العدوان
16:05
الخارجية : إبقاء البعثة الدبلوماسية في السودان
16:00
وفاة رئيس قسم أمراض الدماغ والأعصاب في مستشفى الملك المؤسس بسبب نزيف بالدماغ
15:51
اشتباكات في العاصمة الخرطوم بالقرب من سفارات عربية
15:00
3 ساعات في عاصمة “الحرب”.. هكذا تغيرت الخرطوم
13:49
قراءة| هندسة الإصلاح أم إنجازه ! …وصفات معلبة غير صالحة للأكل
13:42
بيان صادر عن مجموعة (جروب ) وطنا اليوم حول ما يتم تداوله بخصوص موضوع النائب ابن الأردن عماد العدوان
13:37
#النائب_العدوان يتصدر التغريدات على منصة توتير
13:31
المتطرفون يقتحمون المسجد الأقصى
13:30
الامن اللبناني الاردني الذي تم ضبط الملايين معه موجود في بيروت وليس موقوفاً
13:20
40.1 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية
13:19
مهيدات: 8000 جولة تفتيشية نفذتها الغذاء والدواء خلال شهر رمضان
وفيات
وطنا نيوز
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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ارسل خبرا
سياسة الخصوصية
من نحن