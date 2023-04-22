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القواسمي : تراجع كبير في مبيعات الالبسة لهذا العام

22 أبريل 2023
القواسمي : تراجع كبير في مبيعات الالبسة لهذا العام

وطنا اليوم:اكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان أسعد القواسمي ان هناك تراجعا كبيرا في مبيعات الالبسة والاحذية اثناء العيد الحالي مقارنة مع المبيعات في السنوات 2021-2020 .
واضاف القواسمة ان العيد الحالي اظهر ضعفا في القدرة الشرائية لدى المواطنين ، وذلك نظرا لعدم تاجيل الاقساط من قبل البنوك ، مبينا ان عدم الاقبال على الشراء كان عاما وليس فقط على محلات الالبسة .
ووصف القواسمي الوضع العام لقطاع الالبسة بالسيء مقارنة مع حجم الاستعدادات للموسم الحالي والذي يعتبر من المواسم الكبرى بالنسبة للتجار .
وتمنى القواسمة ان تكون هناك حركة في الفترة المقبلة لانقاذ موسم الصيف الحالي بعد الموسم الشتوي الذي كان ثقيلا على التجار ورتب عليهم اضرارا بالغة


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