رقم قياسي لمصابي جدري الماء العام الماضي في الأردن

وطنا اليوم:ارتفع عدد المصابين بـ”جدري مائي” في الأردن في عام 2022، مقارنة مع السنوات الأربعة الماضية.

وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة، فقد تم التبليغ عن 6912 إصابة بجدري مائي خلال العام الماضي، مقارنة مع 1732 في عام 2021، و999 في عام 2020، و3515 في عام 2019، و6211 في 2018.

وعن عدد الأمراض السارية المبلغ عنها، فقد ارتفع 11 مرضا بلغ عنهم في العام الماضي مقارنة مع 2021، وانخفاض 4 أمراض وثبت 5 أمراض بلغ عنها.

وعن نسبة الوفيات من الإدخالات لمستشفيات وزارة الصحة، فقد انخفضت العام الماضي إلى 1.8% مقارنة مع 2.2% في عام 2021، وكانت النسبة ثابتة مقارنة مع عامي 2020 و2019، حيث بلغت 1.8%.

وارتفع عدد الإدخالات إلى مستشفيات وزارة الصحة عام 2022 مقارنة مع عام 2021، حيث بلغت خلال العام الماضي 417232 مقارنة مع 378879 في 2021.

وبلغ عدد الأشخاص الذين خرجوا من مستشفيات وزارة الصحة في العام الماضي 409623 مقارنة مع 369785 في 2021.

كما بلغ معدل إشغال الأسرة السنوي 73.2% في عام 2022 مقارنة مع 64.6% خلال عام 2021، حيث بلغ متوسط إقامة المريض 3.4 يوم خلال 2022، وفي الذي سبقه 3.2%.

وأجريت 101987 عملية جراحية في مستشفيات وزارة الصحة في العام الماضي مقارنة مع 86752 في 2021، لكن حالات الولادة انخفضت من 72581 في 2022 مقارنة مع 73445 خلال عام 2021