والد طفلة تركية يترك ملابس العيد على قبرها

وطنا اليوم:انتشرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفستان طفلة صغيرة على قبر في تركيا، وفق متداولها.

وقال متداولو الصور، إنها تعود لرجل تركي قام بشراء فستان العيد لطفلته التي قضت بالزلزال المدمر الذي ضرب سوريا ودمشق في شباط/ فبراير الماضي، ووضعه على قبرها.

ولم يكشف عن مكان وزمان تلك الصور، إذ تم تداولها على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي، إلا أنه لم يتم التحقق من صحتها