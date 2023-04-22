الجيش السوداني : إجلاء البعثات الأجنبية خلال الساعات القادمة

وطنا اليوم:قالت القوات المسلحة السودانية انه تم إجلاء البعثة السعودية برا إلى بورتسودان ومنها جوا إلى المملكة وسيتم تأمين مغادرة البعثة الأردنية في وقت لاحق

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية اليوم السبت بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعددٍ من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة.

وزارة الخارجية والمغتربين تسعى جاهدة بكل ما أوتيت لإجلاء الرعايا الأردنيين المتواجدين على الأراضي السودانية.

وقال دبلوماسي أردني إن الحكومة الأردنية تبحث أفضل السبل لإجلاء مئات الأردنيين المتواجدين في السودان غير أن كافة المطارات مغلقة جراء الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووزارة الداخلية والقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ودائرة المخابرات العامة، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، شكلت خلية أزمة مشتركة لمتابعة أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين في السودان، وبحث الخطط والآليات والإجراءات التي من شأنها الحفاظ على أمنهم وسلامتهم، في ظل توتر الأوضاع الأمنية، وعدم توافر ممرات آمنة لتنقلهم، واستمرار إغلاق المجال الجوي والمنافذ الحدودية