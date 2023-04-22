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سوريا تسجل 20 هزة أرضية خلال 24 ساعة

22 أبريل 2023
سوريا تسجل 20 هزة أرضية خلال 24 ساعة

وطنا اليوم: أعلن المركز الوطني السوري للزلازل أن محطات الرصد لدى المركز سجلت 20 هزة بدرجات متفاوتة أقصاها 5.5 درجات على مقياس ريختر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وأوضح المركز في إعلان صباح اليوم السبت أن الهزات المسجلة توزعت على 11 هزة في لواء إسكندرون تراوحت شداتها بين 1.6 و 3.0 درجات على مقياس ريختر، و4 هزات في تركيا، منها واحدة على الحدود السورية التركية تراوحت شداتها بين 2.5 و 3.2 درجات.
وأضاف المركز: إن المحطات سجلت أيضاً 4 هزات في البحر المتوسط تراوحت شداتها بين 2.1 و5.5 درجات، إضافة إلى هزة غرب حمص بـ 30 كيلومتراً شدتها 3.2 درجات على مقياس ريختر.


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