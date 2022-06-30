بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

مجموعة “Humanize” تفوز بجائزة أفضل وكالة لإدارة مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى الشرق الأوسط لعام 2022.

منذ ثانيتين
مجموعة “Humanize” تفوز بجائزة أفضل وكالة لإدارة مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى الشرق الأوسط لعام 2022.

وطنا اليوم:فازت شركة Humanize Digital Media group الأردنية بجائزة أفضل وكالة لإدارة مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى الشرق الأوسط لعام 2022.
وجاء فوز شركة Humanize بالجائزة التي تنظمها مجلة Corporate Vision، وهي مجلة عالمية رقمية مقرها المملكة المتحدة، بالتزامن مع اليوم العالمي لوسائل التواصل الاجتماعي، الذي يصادف اليوم، الموافق 30 من حزيران كل عام.

​وكانت مجلة Corporate Vision أعلنت عن جوائزها لعام 2022، من أجل تكريم المسوقين الأكثر التزاما وحداثة في العالم، والذين تساعد حلولهم واستراتيجياتهم المبتكرة العلامات التجارية في الدقة والكفاءة والوصول بشكل فعال إلى قاعدة العملاء المطلوبة.

وتأسست شركة هيومانايز عام 2013، وتنفرد بأنها الوكالة الوحيدة التي لديها كوادر محلية في كل بلد تعمل به، وتضم الآن نحو 56 موهوبا في الأردن والمملكة العربية السعودية وفلسطين والعراق ولبنان والإمارات العربية المتحدة وتعمل لتغطية العالم كله قريبا. و تتميز وكالة هيومانايز بإضفاء الطابع الإنساني على العلامات التجارية التي تعمل معها، وابتعدت عن الأسايب التقليدية في التسويق للمساهمة في وصول تلك المنتجات إلى الأشخاص المهتمين، وهو ما يجعل منها علامات تجارية لا تنسى من خلال أسلوبها الفريد في التسويق الواقعي والحقيقي وسط منافسة قوية مع العلامات التجارية الأخرى

توفر هيومانايز خدماتها للعديد من الزبائن من الهيئات الحكومية إلى الشركات الخاصة والعلامات التجارية العالمية والمطاعم والفنادق الكبرى وغيرها الكثير، وتنفرد بفوزها بهذه الجائزة على المستوى المحلي التي لم يسبق لأي وكالة أردنية أن فازت بها من قبل. ويتمثل عمل الشركة بإنشاء محتوى الإعلان الرقمي، ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، إدارة سمعة المنتجات وبيعها عبر الإنترنت، وتساهم هذه الأدوات التي تديرها الوكالة في تقديم المحتوى الجيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما ينعكس مباشرة على نمو أرقام العلامات التجارية بشكل أسرع

https://www.facebook.com/HumanizeSocialMedia
https://www.instagram.com/humanize.socialmedia/
https://twitter.com/Humanize_Social
https://www.linkedin.com/company/humanize-social/
https://www.linkedin.com/company/humanize-social/
www.humanize.social


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

14:04

وزارة البيئة ترعى فعالية اختيار مشاريع ريادية خضراء بالشراكة مع SwitchMed و Med Wave

14:01

الإسراء تشارك في احتفال مديرية الأمن العام باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

13:34

13:10

صورة أمام أحد صرافات البنوك تستفز مشاعر الاردنيين

12:56

كاميرا وطنا اليوم تستطلع أراء طلبة الثانوية العامة بامتحان التربية الاسلامية

12:45

السجن 3 سنوات لثلاثة أشخاص تاجروا بمطاعيم كورونا وباعوها

12:39

ارتياح بين طلبة “التوجيهي” حيال امتحان الثقافة الاسلامية

12:27

التربية : امتحان التوجيهي يجري بنزاهة عالية والأسئلة تراعي الفروق الفردية

12:09

الأردنيون على موعد اليوم مع رفع أسعار المحروقات

12:05

الكنيست يحل نفسه ويحدد موعد الانتخابات القادمة

11:50

أوروبا تستعد لشتاء قارس بسبب الغاز الروسي..وبريطانيا تتأهب لانقطاع الكهرباء

11:40

مناقشات مشاريع تخرج لطلبة قسم هندسة العمارة في ” الإسراء “

11:28

“المرأة” : سياسياً و حزبياً

11:12

القوات المسلحة تنعى الشهيد عدي الخرابشة

11:11

ليت غايتهم مصلحة العقبة

11:10

التربية: بدء تصحيح التوجيهي ثالث أيام الامتحانات

11:03

القبض على شخصين سلبا أحد محال الصرافة في عمّان

11:02

الزراعة: نعمل على إنشاء 10 آلاف بئر لتجميع المياه

11:01

صور و فيديو …إرادة” في لقاء مع أهالي ديرعلّا

10:48

الموافقة على إعفاء المجمعات التجارية الجديد من الرسوم

10:41

الإمارات.. محمد بن زايد يصدر قرارا بشأن “أبناء المواطنات”

10:35

هل أنهت ال 53 ثانية التي ظهرت فيها آمال ماهر قلق محبيها عليها

10:25

الانسان اغلى ما نملك ، ارواح الاردنيين اغلى من ملايين الاستثمارات

10:07

وفيات الخميس 30-6-2022

10:03

بوتين يهدد الناتو ويرد على جونسون: لو كنت امرأة لما فعلتها

09:56

إصابة قائد لواء السامرة في جيش الاحتلال بإطلاق نار في نابلس

09:51

البيئة: أثر محدود جداً على الحياة البحرية بالعقبة جراء تسرب الغاز

09:46

فتح باب استقبال طلبات التوظيف من أوائل الأفواج الجامعية

09:43

وزير الخارجية: الأردن سيبقى قوةً من أجل السلام وصوتاً للاعتدال

09:40

المستثمرين تحمّل الأمانة و«الأراضي» تراجع قطاع الإنشاءات

09:32

الرئيسي الأوكراني يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا

09:27

الأردنية : حرمان 15 طالبا من حضور حفل التخريج

09:17

ابوعاقولة يطالب بتمديد امر الدفاع رقم ( 55 )

09:16

الضمان: الخميس أخر يوم للاستفادة من برنامج بادر

09:15

حادثة العقبة .. الجريمة والعقاب!!

09:12

النابلسي : أنا من أصغر الأشخاص الذين تسلموا حقيبة وزارة الشباب

09:10

وزير العمل: لا عودة لبرنامج خدمة وطن

09:05

على من نسند المستقبل؟

06:16

العطلة من الجمعة إلى الثلاثاء

06:04

محاولة إعادة رسم صورة “الوليد بن يزيد” كما ظهرت في احد القصور التاريخية في #الاردن

05:50

لو أصبحتُ .. رئيساً للوزراء .. لو !؟

05:38

عاجل | بوتين: القوات الروسية تحقق أهدافها ضمن العملية الخاصة في أوكرانيا

05:35

مساد لطلبة التوجيهي في أول يوم إمتحان : “أبنائي الطلبة سيروا على بركة الله”

05:28

150٫880 ألف طالب توجيهي يمتحنون الإسلامية اليوم

03:22

وقعت بمصيدة الحب

00:45

حريق باحدى محال السجاد بالقرب من مستشفى البشير

00:37

أوكرانيا تعلن قطع علاقاتها مع سوريا

00:04

عاجل/الدفاع المدني يتعامل مع حريق اعشاب جافة امتد على دونمين في المقبرة القديمة في قرية ملكا

وفيات

القوات المسلحة تنعى الشهيد عدي الخرابشةوفيات الخميس 30-6-2022وفيات الأربعاء 29-6-2022وفيات الثلاثاء 28-6-2022وفيات الاثنين 27-6-2022