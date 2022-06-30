من نحن
ارسل خبرا
watananews@gmail.com
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
بحث
أخر المستجدات
12:56
كاميرا وطنا اليوم تستطلع أراء طلبة الثانوية العامة بامتحان التربية الاسلامية
12:45
السجن 3 سنوات لثلاثة أشخاص تاجروا بمطاعيم كورونا وباعوها
12:39
ارتياح بين طلبة “التوجيهي” حيال امتحان الثقافة الاسلامية
12:27
التربية : امتحان التوجيهي يجري بنزاهة عالية والأسئلة تراعي الفروق الفردية
12:09
الأردنيون على موعد اليوم مع رفع أسعار المحروقات
12:05
الكنيست يحل نفسه ويحدد موعد الانتخابات القادمة
11:50
أوروبا تستعد لشتاء قارس بسبب الغاز الروسي..وبريطانيا تتأهب لانقطاع الكهرباء
11:40
مناقشات مشاريع تخرج لطلبة قسم هندسة العمارة في ” الإسراء “
11:28
“المرأة” : سياسياً و حزبياً
11:12
القوات المسلحة تنعى الشهيد عدي الخرابشة
الرئيسية
رئيسي
كاميرا وطنا اليوم تستطلع أراء طلبة الثانوية العامة بامتحان التربية الاسلامية
منذ ثانيتين
تابعنا على تطبيق نبض
تابعنا على تطبيق موجز
مقالات ذات صلة
بدء سريان قرار دوام موظفي الحكومة بالحد الادنى
الجيش ينعى الشهيد الوكيل محمد المشاقبة
الأمن العام يحذر من تداول فيديوهات لمشاجرات خارج الأردن...
الفايز يستذكر قول الشهيد وصفي التل “الأردن ولد في...
ضبط 16 سلاحاً نارياً بينها أسلحة أوتوماتيكية
اجراءات الحكومة للحماية الاجتماعية
حوارية لمناقشة الفرص المتاحة للشركات الاردنية في السوق العراقية
الغذاء والدواء تجيز 234 مستحضرا خلال العام الماضي 2020
عاجل – الشراكة والانقاذ يصدر بيانا على خلفية رد...
24 ساعة
12:45
السجن 3 سنوات لثلاثة أشخاص تاجروا بمطاعيم كورونا وباعوها
12:39
ارتياح بين طلبة “التوجيهي” حيال امتحان الثقافة الاسلامية
12:27
التربية : امتحان التوجيهي يجري بنزاهة عالية والأسئلة تراعي الفروق الفردية
12:09
الأردنيون على موعد اليوم مع رفع أسعار المحروقات
12:05
الكنيست يحل نفسه ويحدد موعد الانتخابات القادمة
11:50
أوروبا تستعد لشتاء قارس بسبب الغاز الروسي..وبريطانيا تتأهب لانقطاع الكهرباء
11:40
مناقشات مشاريع تخرج لطلبة قسم هندسة العمارة في ” الإسراء “
11:28
“المرأة” : سياسياً و حزبياً
11:12
القوات المسلحة تنعى الشهيد عدي الخرابشة
11:11
ليت غايتهم مصلحة العقبة
11:10
التربية: بدء تصحيح التوجيهي ثالث أيام الامتحانات
11:03
القبض على شخصين سلبا أحد محال الصرافة في عمّان
11:02
الزراعة: نعمل على إنشاء 10 آلاف بئر لتجميع المياه
11:01
صور و فيديو …إرادة” في لقاء مع أهالي ديرعلّا
10:48
الموافقة على إعفاء المجمعات التجارية الجديد من الرسوم
10:41
الإمارات.. محمد بن زايد يصدر قرارا بشأن “أبناء المواطنات”
10:35
هل أنهت ال 53 ثانية التي ظهرت فيها آمال ماهر قلق محبيها عليها
10:25
الانسان اغلى ما نملك ، ارواح الاردنيين اغلى من ملايين الاستثمارات
10:07
وفيات الخميس 30-6-2022
10:03
بوتين يهدد الناتو ويرد على جونسون: لو كنت امرأة لما فعلتها
09:56
إصابة قائد لواء السامرة في جيش الاحتلال بإطلاق نار في نابلس
09:51
البيئة: أثر محدود جداً على الحياة البحرية بالعقبة جراء تسرب الغاز
09:46
فتح باب استقبال طلبات التوظيف من أوائل الأفواج الجامعية
09:43
وزير الخارجية: الأردن سيبقى قوةً من أجل السلام وصوتاً للاعتدال
09:40
المستثمرين تحمّل الأمانة و«الأراضي» تراجع قطاع الإنشاءات
09:32
الرئيسي الأوكراني يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا
09:27
الأردنية : حرمان 15 طالبا من حضور حفل التخريج
09:17
ابوعاقولة يطالب بتمديد امر الدفاع رقم ( 55 )
09:16
الضمان: الخميس أخر يوم للاستفادة من برنامج بادر
09:15
حادثة العقبة .. الجريمة والعقاب!!
09:12
النابلسي : أنا من أصغر الأشخاص الذين تسلموا حقيبة وزارة الشباب
09:10
وزير العمل: لا عودة لبرنامج خدمة وطن
09:05
على من نسند المستقبل؟
06:16
العطلة من الجمعة إلى الثلاثاء
06:04
محاولة إعادة رسم صورة “الوليد بن يزيد” كما ظهرت في احد القصور التاريخية في #الاردن
05:50
لو أصبحتُ .. رئيساً للوزراء .. لو !؟
05:38
عاجل | بوتين: القوات الروسية تحقق أهدافها ضمن العملية الخاصة في أوكرانيا
05:35
مساد لطلبة التوجيهي في أول يوم إمتحان : “أبنائي الطلبة سيروا على بركة الله”
05:28
150٫880 ألف طالب توجيهي يمتحنون الإسلامية اليوم
03:22
وقعت بمصيدة الحب
00:45
حريق باحدى محال السجاد بالقرب من مستشفى البشير
00:37
أوكرانيا تعلن قطع علاقاتها مع سوريا
00:04
عاجل/الدفاع المدني يتعامل مع حريق اعشاب جافة امتد على دونمين في المقبرة القديمة في قرية ملكا
23:41
استشهاد أحد مرتبات الدفاع المدني أثناء القيام بواجبه في عملية إنقاذ
23:39
وزير الشباب: خطة تنفيذية للاستراتيجية الوطنية قبل آب
23:20
سقوط شخصين داخل حفرة في الدوار السابع والدفاع المدني يعمل على إخراجهم
23:14
الأشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة لوافد مصري اغـتـصب فتاة أمريكية في الاردن
23:06
عاجل |العثور على جثة وافد داخل مصنع في منطقة سحاب
وفيات
وطنا نيوز
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
وطنا نيوز
© 2022 جميع الحقوق محفوظة.
تصميم
مجلة الووردبريس
ارسل خبرا
من نحن