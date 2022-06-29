بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

أورنج الأردن تجدد شراكتها مع جامعة اليرموك

منذ 4 دقائق
أورنج الأردن تجدد شراكتها مع جامعة اليرموك

وطنا اليوم:جددت أورنج الأردن اتفاقيتها مع جامعة اليرموك لمواصلة تنفيذ برنامج مختبر أورنج اليرموك الإبداعي في مركز الريادة والابتكار بكلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية في الجامعة، وذلك للسنة السابعة على التوالي في إطار الشراكة العميقة التي تجمع الطرفين بهدف تعزيز قدرات الشباب وصقل مهاراتهم عبر برامج مجانية مصممة خصيصاً لإعدادهم لدخول سوق العمل بكفاءات عالية.
وفي إطار الاتفاقية التي تمتد على مدار 3 سنوات، سيواصل المختبر تدريب الطلبة في عامهم الدراسي الأخير على مهارات رقمية مطلوبة في سوق العمل، بالإضافة إلى المهارات الذاتية التي تساهم في تعزيز فرصهم الوظيفية، ليساعدهم بذلك على إتمام تدريبهم العملي الذي يعد متطلباً جامعياً للتخرج.
يستقطب مختبر أورنج اليرموك الإبداعي سنوياً حوالي 21 طالباً يحصلون على تدريب مدته تتراوح ما بين 4 أو 6 شهور، وقد بلغ عدد الطلاب المستفيدين من المختبر منذ توقيع اتفاقية الشراكة للمرة الأولى في عام 2015 ما يقارب 168 طالباً.
أكد رئيس جامعة اليرموك، الدكتور إسلام مسّاد، أن هذه الاتفاقية تمثل تجسيداً واقعياً للتشاركية ما بين القطاعين العام والخاص، عبر دعم مؤسسات التعليم العالي المتمثلة بالجامعات، بما يوفره هذا المختبر من مساحة مؤهلة للإبداع بالنسبة لطلبة الجامعة بشكل عام وطلبة كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية بشكل خاص، لافتاً إلى تطلع الجامعة نحو تعميق فكرة هذا المختبر وتكراره، وبالتالي إفساح المجال أمام المزيد من الطلبة للاستفادة مما يوفره من إمكانيات تكنولوجية على صعيد تطوير مهاراتهم المعرفية.
وأكد الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، تيري ماريني، أهمية الشراكة مع جامعة اليرموك بما في ذلك المختبر الإبداعي الذي تلتزم الشركة بمواصلة فعالياته في إطار شراكاتها مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية في المملكة من أجل الارتقاء بمخرجات التعليم ودعم الشباب وتمكينهم رقمياً، خاصة وأنها تولي اهتماماً كبيراً للتعليم الرقمي كأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

17:04

صدور المجلد الأول من أعمال غسان عبد الخالق أستاذ الأدب والنقد في جامعة فيلادلفيا‎‎

16:59

جماعة عمان لحوارات المستقبل تحذر من اتساع الرتق على الراتق‎‎

16:41

عاجل | إخلاء سبيل المتهمة بالإساءة للأردنيين عبر إذاعة محلية بكفالة 10 آلاف دينار

16:37

شاهدوا : المياه تنفي صحة هذا الفيديو

16:23

لجنة فلسطين النيابية تبحث واقع مخيم الزرقاء

16:18

الخرابشة: 5ر1 مليون طن احتياطي خامات النحاس في أبو خشيبة

16:12

شاهدوا : الصين تحارب تغير المناخ بزراعة 70 تريليون شجرة

15:59

الدكتور نواف العجارمة يكتب : ثالثُ الحُسيْنيْنِ ….العيدُ أنــــتَ

15:55

عمان في المرتبة 115 عالمياً و السادسة عربياً ضمن مؤشر تكاليف غلاء المعيشة

15:31

بدء العمل بنظام الورديات في حضانة مستشفى الجامعة الأردنية مطلع الشهر القادم

15:25

التربية : غرفة عمليات لاستقبال الملاحظات حول امتحان التوجيهي

15:21

الماجستير ل عمر بني ملحم

15:13

وفاة 5 مصريين في حادث مروري مروع بالكويت

15:07

تصريحات “غريبة” لبوريس جونسون : لو كان بوتين امرأة لما أشعل الحرب

14:59

انتخاب مهاجرة يهودية لرئاسة برلمان فرنسا

14:54

مصدر ينفي إعفاء سيارات التكسي من رسوم الترخيص

14:20

خطة أمنية ومرورية مع بدء امتحانات التوجيهي

14:18

الغذاء والدواء: الكشف الحسي أكد سلامة قمح وشعير صوامع العقبة

14:11

قاضي جريمة طالبة المنصورة يهز قاعة المحكمة بكلمات من ذهب

14:05

توقف مؤقت لبعض تطبيقات الهواتف بسبب امتحانات التوجيهي

12:57

غضب واحتجاج لعمال الموانئ أمام محافظ العقبة

12:30

بريطانيا تعفي مواطني التعاون الخليجي من تأشيرة الدخول

12:22

إزالة 15 اعتداء على خطوط مياه في مناطق البلقاء وجنوبي عمّان

12:19

النقل: استراتيجية لتقليل استخدام السيارات الخصوصية في المملكة

12:14

وزير الصحة يكرّم كابيتال بنك لمشاركته السنوية في مبادرات التبرع بالدم‎‎

12:13

الخصاونه يلتقي سفراء دول مجلس التعاون الخليجي المعتمدين لدى المملكه

12:11

مجموعة الخليج للتأمين – الأردن تشارك السفارة الكندية احتفالها السنوي لليوم الوطني

12:06

سيدة تستغيث بالأردنيين للبحث عن ابنتها المختفية

11:59

سلطة روسية على قائمة طعام قمة الناتو تثير الدهشة

11:43

الأردن ما بعد حادث العقبة : تحقيقات وتداعيات وإقالات في الطريق

11:30

وزير التخطيط: الحكومة قطعت شوطا هاما بتنفيذها نصف إصلاحات “مؤتمر لندن”

11:27

وزير الطاقة: الحكومة تخسر في سعر الديزل الحالي

11:23

57 إصابة ما زالت تتلقى العلاج في مستشفيات العقبة

11:01

الصفدي يحسم الجدل حول تشكيل تحالف عسكري عربي مع إسرائيل

10:32

المدن الصناعية الاردنية تطلق خدمة الدفع الإلكتروني لمستثمريها

10:28

رئيس جامعة فيلادلفيا يستقبل وفد من مدرسة أنجال المصطبة الأهلية‎‎

10:08

سطو مسلح على أحد محال الصرافة في عمان

10:04

الصفدي يشارك باجتماع وزراء خارجية الناتو

10:00

للأردنيين .. مبادرة لمن يرغب بالزراعة

09:53

القيسي يطلع على واقع الخدمات في منطقتي ماركا والنصر

09:50

العجلوني يوضح مقصده بـ مشكلة بسيطة : لم اقصد الاساءة

09:43

وزير الطاقة: الرؤية المستقبلية تقوم على تحرير أسعار الطاقة

09:40

3 وفيات بحوادث تصادم مركبات خلال 24 ساعة في الأردن

09:35

منع تعيين الصيادلة غير الأردنيين

09:31

وفيات الأربعاء 29-6-2022

09:25

البنك الدولي: 418 مليون دينار صُرفت لدعم المتضررين من كورونا في الأردن

09:19

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين

09:15

نقيب تجار الألبسة: تراجع كبير في مستوى المبيعات

وفيات

وفيات الأربعاء 29-6-2022وفيات الثلاثاء 28-6-2022وفيات الاثنين 27-6-2022الموت يغيب إمام مسجد القبلتين في المدينة المنورةوفيات الأحد 26-6-2022