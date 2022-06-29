أورنج الأردن تجدد شراكتها مع جامعة اليرموك

وطنا اليوم:جددت أورنج الأردن اتفاقيتها مع جامعة اليرموك لمواصلة تنفيذ برنامج مختبر أورنج اليرموك الإبداعي في مركز الريادة والابتكار بكلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية في الجامعة، وذلك للسنة السابعة على التوالي في إطار الشراكة العميقة التي تجمع الطرفين بهدف تعزيز قدرات الشباب وصقل مهاراتهم عبر برامج مجانية مصممة خصيصاً لإعدادهم لدخول سوق العمل بكفاءات عالية.

وفي إطار الاتفاقية التي تمتد على مدار 3 سنوات، سيواصل المختبر تدريب الطلبة في عامهم الدراسي الأخير على مهارات رقمية مطلوبة في سوق العمل، بالإضافة إلى المهارات الذاتية التي تساهم في تعزيز فرصهم الوظيفية، ليساعدهم بذلك على إتمام تدريبهم العملي الذي يعد متطلباً جامعياً للتخرج.

يستقطب مختبر أورنج اليرموك الإبداعي سنوياً حوالي 21 طالباً يحصلون على تدريب مدته تتراوح ما بين 4 أو 6 شهور، وقد بلغ عدد الطلاب المستفيدين من المختبر منذ توقيع اتفاقية الشراكة للمرة الأولى في عام 2015 ما يقارب 168 طالباً.

أكد رئيس جامعة اليرموك، الدكتور إسلام مسّاد، أن هذه الاتفاقية تمثل تجسيداً واقعياً للتشاركية ما بين القطاعين العام والخاص، عبر دعم مؤسسات التعليم العالي المتمثلة بالجامعات، بما يوفره هذا المختبر من مساحة مؤهلة للإبداع بالنسبة لطلبة الجامعة بشكل عام وطلبة كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية بشكل خاص، لافتاً إلى تطلع الجامعة نحو تعميق فكرة هذا المختبر وتكراره، وبالتالي إفساح المجال أمام المزيد من الطلبة للاستفادة مما يوفره من إمكانيات تكنولوجية على صعيد تطوير مهاراتهم المعرفية.

وأكد الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، تيري ماريني، أهمية الشراكة مع جامعة اليرموك بما في ذلك المختبر الإبداعي الذي تلتزم الشركة بمواصلة فعالياته في إطار شراكاتها مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية في المملكة من أجل الارتقاء بمخرجات التعليم ودعم الشباب وتمكينهم رقمياً، خاصة وأنها تولي اهتماماً كبيراً للتعليم الرقمي كأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية