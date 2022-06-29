وزير الصحة يكرّم كابيتال بنك لمشاركته السنوية في مبادرات التبرع بالدم‎‎

وطنا اليوم:بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، كرّم وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، كابيتال بنك باعتباره أحد المشاركين والداعمين لمبادرات التبرع بالدم التي تنظمها مديرية بنك الدم بشكل سنوي.

جاء ذلك خلال حفل تكريم أقامته مديرية بنك الدم في فندق الريتز كارلتون تحت شعار ” التبرع بالدم بادرة تضامن.. شارك في الجهد وأنقذ الأرواح”.

ويحرص كابيتال بنك سنوياً على المشاركة وحث موظفيه للتبرع بالدم وذلك ترجمة لاستراتيجيته الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية ودعمه للمؤسسات والهيئات الخيرية والإنسانية وفي مقدمتها مديرية بنك الدم.

وثمنت رئيسة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو، الجهود التي تقوم بها مديرية بنك الدم في وزارة الصحة في سبيل تشجيع وتحفيز الموظفين للتبرع بالدم، مشيرة إلى الأبعاد الإنسانية التي يحملها هذا الإجراء في سبيل إنقاذ الأرواح وتحسين صحة المرضى المحتاجين للدم.

وأعربت بارطو عن فخرها واعتزازها بهذا التكريم المميز، مشيرة إلى أن كابيتال بنك يتبنى استراتيجية خاصة بالمسؤولية الاجتماعية تركز على دعم مختلف الفئات والقطاعات من خلال دعم وتبني المبادرات النوعية التي تسهم بتحقيق الأثر الإيجابي طويل المدى للمستفيدين والمجتمع المحلي، مبينة أن مشاركة البنك سنوياً في حملات التبرع بالدم تنسجم ورسالته الرئيسية المتضمنة تعزيز قيم العطاء والبذل وتشجيعها لدى الموظفين.