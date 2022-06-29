مجموعة الخليج للتأمين – الأردن تشارك السفارة الكندية احتفالها السنوي لليوم الوطني

وطنا اليوم:شاركت مجموعة الخليج للتأمين – الأردن السفارة الكندية احتفالها السنوي لليوم الوطني لدولة كندا كأحد الرعاة الرسميين للحفل، بحضور السفيرة الكندية السيدة دونيكا بوتي الى جانب عدد من السفراء والدبلوماسيين من عدة دول مختلفة حيث ألقت السيدة السفيرة كلمة ترحيبية شكرت فيها الجميع حضورهم ومشاركتهم الاحتفالات الرسمية للدولة كما شكرت السفيرة مجموعة الخليج للتأمين – الأردن لدعمها لأنشطة السفارة.

وقد حضر الاحتفال الرئيس التنفيذي الدكتور علي الوزني ورئيس الدائرة المالية سعد فرح، حرصاً من الشركة على مشاركة عملائهم الكرام في مناسبتهم الوطنية والمميزة