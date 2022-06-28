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عدد جديد من المجلة الأردنية للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

منذ 15 ثانية
عدد جديد من المجلة الأردنية للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

وطنا اليوم – صدر العدد الثاني من المجلد الثامن للمجلة الأردنية للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات والموطنة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا متزامنا مع تصنيفها الجديد حسب مؤسسة سكوبس (SCOPUS) وحصولها على الترتيب 127 من بين المجلات المماثلة وعددها 231 والتي تُعنى بنشر أحدث الأبحاث العالمية المحكمة في مجال هندسة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبرتبة مئينية بلغت 45%، مما يجعلها تصنف ضمن الربع الثالث للمجلات العالمية Q3 ومقتربة بذلك من الربع الثاني Q2.
المجلة، التي ترأس تحريرها نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء خلفا للأستاذ الدكتور أحمد حياصات، تتلقّى سنوياً ما يزيد عن 400 بحث من باحثين ينتمون إلى جامعات ومراكز بحثية من جميع أنحاء العالم، وتخضع جميعها للتحكيم من قبل متخصصين من دول عديدة وفق أسس علمية متبعة في المجلات العلمية العالمية المحكمة.
وعند قبول الأبحاث العلمية يتم التأكد من كتابتها بأسلوب علمي دقيق وخال من الأخطاء من قبل خبراء في مكتب تحرير المجلة مع الالتزام بأخلاقيات النشر العلمي استناداً للمعايير المعمول بها ويتم قبول حوالي 30 بحثا يتم نشرها في أربعة أعداد سنويا.
يذكر أن المجلة تصدر بدعم من صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في وزارة التعليم العالمي والبحث العلمي، منذ عام 2016 وتختصُّ بنشر الأوراق العلمية البحثية الأصيلة عالية المستوى في جميع الجوانب والتقنيات المتعلقة بمجالات تكنولوجيا وهندسة الحاسوب والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


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