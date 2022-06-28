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توقيع اتّفاقية شراكة بين مؤسسة إيليا نقل ومجوهرات امسيح

منذ 9 ثواني
توقيع اتّفاقية شراكة بين مؤسسة إيليا نقل ومجوهرات امسيح

وطنا اليوم – وقّعت مؤسسة إيليا نقل وشركة مجوهرات امسيح مؤخراً اتفاقية شراكة، تقدّم الشركة بموجبها منحاً دراسية جامعية لعدد من طلبة المؤسسة في جامعات أردنية حكومية.
وتهدف الاتفاقية التي وقّعها عن مجوهرات امسيح رئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي، أسامة كرم امسيح، فيما وقعها من جانب مؤسسة إيليا نقل، رئيس مجلس الأمناء لديها، غسان نقل، لمساعدة عدد من الشباب الأردني ممن لم تسمح لهم ظروفهم الاقتصادية إكمال تعليمهم الجامعي؛ وذلك عبر تقديم المنح الدراسية الكاملة لهم، وتسليحهم بالمهارات التي تؤهلهم ليصبحوا أفراداً منتجين وفاعلين في المجتمع.
وبحسب الاتفاقية، ستتولى مجوهرات امسيح تغطية رسوم دراسة الطلبة الذين تنطبق عليهم معايير الاختيار، بالإضافة لمصاريف مواصلاتهم الشهرية طوال فترة دراستهم، هذا عدا عن إشراكهم في كافة برامج التطوير والتدريبات المنهجية واللامنهجية التي تنفذها مؤسسة إيليا نقل من أجل تنمية مهارات الطلبة لتأهيلهم لدخول سوق العمل بكفاءة.
وبهذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس أمناء مؤسسة إيليا نقل، غسان نقل عن شكره وتقديره لشركة مجوهرات امسيح على مبادرتها في المساهمة بدعم الشباب الأردني، والذين يعتبرون عماد المستقبل والمُعَوّل عليهم في دفع عجلة التنمية والتطوير، داعياً القطاع الخاص إلى المشاركة في دعم أبناء المجتمع المحلي وخاصة الشباب من خلال برامج المسؤولية المجتمعية.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة مجوهرات امسيح ورئيسها التنفيذي، أسامة امسيح: “تنطوي شراكتنا مع مؤسسة إيليا نقل على أهمية كبيرة كونها من الشراكات الفاعلة التي تدعم أهداف التنمية، وكونها تعلي قيمة التميز الذي تقوم عليه معايير الاختيار، والذي نعليه شعار لنا فيما نقدمه ونقوم به. وقد انبثقت هذه الشراكة والمبادرة من استراتيجيتنا للمسؤولية المؤسسية المجتمعية التي نغطي عبرها مختلف القطاعات والفئات وعلى رأسها التعليم لأهميته في بناء أجيال قادرة على مواصلة المسيرة ولإيماننا بأنه حق للجميع، وفئة الشباب بالتركيز على الأقل حظاً منهم لتفعيل أدوارهم وتعميقها في صناعة المستقبل الأفضل لأنفسهم ولأسرهم ومجتمعاتهم.”
وتعد هذه المبادرة واحدة من سلسلة المبادرات والمساهمات التي قدمتها شركة مجوهرات امسيح عبر مسيرتها الممتدة على مدار عقود.
عن مؤسسة إيليا نقل:
وتهدف مؤسسة إيليا نقل منذ تأسيسها عام 2008 إلى تطوير الشباب من خلال توفير الفرص لهم لإكمال دراستهم الأكاديمية العليا في الجامعات وكليات المجتمع أو التوجه للتعليم المهني، حيث تقوم المؤسسة بتغطية الأقساط الدراسية الجامعية بالإضافة إلى مصروف المواصلات للحاصلين على المنح، كما تعمل المؤسسة على عقد برامج تدريبية لتطوير المهارات الشخصية والعلمية واللغوية والتقنية للطلبة لتأهيلهم لدخول سوق العمل.
عن شركة مجوهرات امسيح:
تأسست “مجوهرات امسيح” في العام 1957 على يد كرم امسيح، وتُعرف اليوم بأنها الاسم الرائد في صناعة المجوهرات وأكبر مُصنّع ومزوّد للذهب على مستوى الأردن. وتسعى مجوهرات امسيح لتقديم أعلى مستويات الجودة من الخدمة للعملاء قبل وخلال وما بعد مرحلة الشراء، إلى جانب منحهم أفضل وأرقى المصوغات الذهبية مع أجمل التصاميم وأكثرها عصرية، هادفة لتكون رمزاً للثقة والتميز خاصة وأنها مشغولة بعناية حتى أدق تفاصيلها. وتقدم مجوهرات امسيح من تشكيلة واسعة ومتنوعة من القطع الاستثنائية التي ترضي وتلبي كافة الاحتياجات والأذواق.


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