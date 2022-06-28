عمان الاهلية تعزّي بضحايا حادثة ميناء العقبة

وطنا اليوم:تتقدم أسرة جامعة عمان الأهلية بأحر التعازي والمواساة من قائد الوطن ومن الشعب الاردني ومن ذوي ضحايا حادثة ميناء العقبة ، داعين الله عز وجل أن يتغمد من قضوا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنين للمصابين الشفاء العاجل بإذن الله … إنا لله وإنا إليه راجعون