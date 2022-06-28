وطنا اليوم:تتقدم أسرة جامعة عمان الأهلية بأحر التعازي والمواساة من قائد الوطن ومن الشعب الاردني ومن ذوي ضحايا حادثة ميناء العقبة ، داعين الله عز وجل أن يتغمد من قضوا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنين للمصابين الشفاء العاجل بإذن الله … إنا لله وإنا إليه راجعون
عمان الاهلية تعزّي بضحايا حادثة ميناء العقبة
منذ 40 ثانية
مقالات ذات صلة
اسرة جامعة البترا تنعي الشيخ خليفة بن زايد آل...
#عاجل نذير عبيدات يكشف تفاصيل واقعة التطبيع مع الكيان...
جامعة الإسراء تحتفل بيوم الشجرة
الأردنية تخرج الفوج الـ56 بعد عامين من الانقطاع
جامعة البترا تعقد مؤتمرها للإبداع والاختراع والبحث العلمي
التعليم العالي : أرسلنا نتائج المنح والقروض لـ74 ألف...
التنوع الحيوي في الثروة الحيوانية والتغير المناخي يوم علمي...
افتتاح قسم العلاج بالفن وإطلاق الدبلوم التدريبي العلاج بالفن...
توضيح من اليرموك حول اغماء طالب منع من دخول...