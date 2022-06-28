أسرة جامعة الإسراء تُعزي بضحايا حادثة العقبة

وطنا اليوم:أعربت أسرة جامعة الإسراء عن عزائها ومواساتها للمملكة الأردنية الهاشمية قيادةً وحكومةً وشعباً، ولذوي الضحايا والمصابين، جراء حادثة تسرب الغاز التي وقعت في ميناء العقبة وخلَّفت وفيات وإصابات عدة.