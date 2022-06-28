وطنا اليوم:أعربت أسرة جامعة الإسراء عن عزائها ومواساتها للمملكة الأردنية الهاشمية قيادةً وحكومةً وشعباً، ولذوي الضحايا والمصابين، جراء حادثة تسرب الغاز التي وقعت في ميناء العقبة وخلَّفت وفيات وإصابات عدة.
أسرة جامعة الإسراء تُعزي بضحايا حادثة العقبة
منذ 17 دقيقة
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