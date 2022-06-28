البنك الأردني الكويتي يعتزم شراء حصة كبيرة من أسهم مصرف بغداد

وطنا اليوم:تماشياً مع استراتيجيته للتوسع وتعزيز حصته السوقية، أصدر البنك الأردني الكويتي إفصاحاً على موقع هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان يفيد بموافقة مجلس إدارة البنك على تقديم عرض مالي ملزم لشراء حصة نسبتها 51.79% من الأسهم المكونة لرأسمال مصرف بغداد-العراق مشروطاً بموافقة البنك المركزي الأردني والبنك المركزي العراقي والجهات الرقابية الأخرى في كلا البلدين.

علماً أن مصرف بغداد هو شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق العراق للأوراق المالية، برأسمال مدفوع 250 مليار دينار عراقي (ما يعادل 170 مليون دولار أمريكي) وهو عضو في مجموعة شركة مشاريع الكويت (القابضة) كيبكو، والذي يضم تسعة بنوك شركاء: البنك الأردني الكويتي – الأردن، مصرف بغداد – العراق، بنك سورية والخليج – سورية، بنك الخليج الجزائر – الجزائر، بنك تونس العالمي – تونس، بنك برقان – الكويت، بنك برقان – تركيا، FIMBank – مالطا، وبنك الخليج المتحد – البحرين.

وقد تطوّر مصرف بغداد من مصرف محلّي إلى مصرف عالمي خلال السنوات الماضية، ويعتبر واحداً من أكبر المصارف التجارية الخاصة في العراق على مستوى حجم الموجودات، حيث تزيد موجوداته عما يعادل المليار دولار كما أنه من أعلى البنوك العراقية ربحية، و تغطي شبكة فروعه والبالغة 36 فرعاً معظم مدن ومحافظات العراق