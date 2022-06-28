يسرا تعلق على حادث ميناء العقبة بالأردن

وطنا اليوم:أعربت الفنانة يسرا عن حزنها الشديد لما حدث بالأردن بميناء العقبة بعد انفجار صهريج غاز أدى إلى حدوث وفيات واصابات، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع “تويتر”.

وكتبت يسرا تغريدة جديدة قالت فيها:”اللهم إني استودعتك ⁧‫العقب‬ة وأهلها، اللهم احفظهم وارحم من توفى في الحادث المؤسف واشف جميع المصابين، اللهم احفظ الأردن وأهله واحفظنا من كل سوء”.

والجدير ذكره ان الفنانة القديرة يسرا تحظى بحب واحترام كبير من الجمهور الاردني المحب والمتابع لاعمالها الفنية