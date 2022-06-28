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شركة الاسواق الحرة الاردنية تهنئ سمو ولي العهد بعيد ميلاده الميمون

منذ 3 دقائق
شركة الاسواق الحرة الاردنية تهنئ سمو ولي العهد بعيد ميلاده الميمون

وطنا اليوم:شركة الاسواق الحرة الاردنية ممثلة برئيس واعضاء مجلس ادارتها والرئيس التنفيذي يرفعون اسمى ايات التهنئة والتبريك الى مقام حضرة صاحب السمو الملكي الهاشمي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم ولي العهد الامين
بمناسبة عيلاد ميلاده الثامن والعشرون الميمون
ضارعين لله ان يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه والأسرة الهاشمية الكريمة والشعب الاردني باليمن والبركات


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