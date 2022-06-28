وطنا اليوم:أسرة جامعة عمان الاهلية تتقدم بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى صاحب السمو الملكي الأمير الحسين ابن عبدالله الثاني ولي العهد الأمين، بمناسبة عيد ميلاده الميمون، سائلين الله أن يمد بعمره وأن يعيد هذه المناسبة عليه بالصحة واليمن والبركات في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة .
عمان الاهلية تهنىء سمو ولي العهد بعيد ميلاده الميمون
منذ دقيقتين
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