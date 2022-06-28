عمان الاهلية تهنىء سمو ولي العهد بعيد ميلاده الميمون

23:12

الأمن العام : الشخص الذي ظهر في فيديو مدعياً ان قاتل الطالبة ايمان لم تثبت عليه التهمة وبانه لم ينتحر هو مواطن فلسطيني واخر زيارة له للأردن كانت في عام ٢٠١٩ وستتم ملاحقته قانونياً