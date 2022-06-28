يوم طبي مجاني في كلية اربد الجامعية

وطنا اليوم_افتتح عميد كلية اربد الجامعية الاستاذ الدكتور عبد المطلب خضراوي اليوم الطبي المجاني الذي نظمته وحدة التنمية وخدمة المجتمع المحلي بالتعاون مع مركز الشامي للعيون .



وبين عميد الكلية الاستاذ الدكتور عبد المطلب أن جامعة البلقاء التطبيقية ممثلة بوحدة التنمية وخدمة المجتمع المحلي تسعى إلى الاستمرار بعمل مثل هذه الأنشطة الطبية إيماناً بدورها في تعزيز أواصر التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ،مقدماً الشكر بإسم الجامعة للسادة مختبرات الشامي للعيون لمشاركتهم في فعاليات اليوم الطبي الذي نظمته الكلية .



وتضمن اليوم الطبي على العديد من الإجراءات الطبية كفحص النظر بالأجهزة بالاضافة الى خصومات على العمليات وتفصيل النظارات الطبية.