أسرة جامعة الإسراء تهنئ ولي العهد بمناسبة عيد ميلاده الميمون

وطنا اليوم:تتقدم أسرة جامعة الإسراء من صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأمين بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة عيد ميلاده الميمون الثامن والعشرين، سائلين المولى عز وجّل أن يمدّ بعمركم في ظلِّ عميد آل البيت حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، متمنين لكم كلّ التوفيق والنجاح في حياتكم تحت مظلة سيدنا أبو الحسين.

حماكم الله ورعاكم …. وحمى أُردننا الغالي.

وكل عام وأنتم بألف خير سيدي.