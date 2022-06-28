الفوسفات توقع اتفاقية لتزويد شركة كروماندل الهندية بـ 100 الف طن من حامض الفوسفوريك

وطنا اليوم:وقعت شركة مناجم الفوسفات الأردنية اتفاقية لتزويد شركة كروماندل الهندية، بـ 100 الف طن من حامض الفوسفوريك لغاية نهاية شهر كانون أول من العام الحالي.

ووقع الاتفاقية، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، ورئيس مجلس إدارة شركة كروماندل الهندية، كل من الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات المهندس عبد الوهاب الرواد، والرئيس التنفيذي لشركة كروماندل ومدير عام شركة اقريفيلد.

وجاء توقيع الاتفاقية على هامش الزيارة التي قام بها الدكتور الذنيبات والمهندس الرواد، لدولة الأمارات العربية المتحدة.

وقال الدكتور الذنيبات ان هذه الاتفاقية، تضاف الى سجل الاتفاقيات التي تجمع شركة مناجم الفوسفات الأردنية مع عدد من الشركات العالمية، والتي ستسهم في تعزيز تنافسية الشركة وحضورها في سوق الفوسفات العالمي، وجذب المزيد من الشراكات.

واضاف الدكتروة الذنيبات، ان الاتفاقية تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة طويلة الأمد مع شركة كروماندل الرائدة في صناعة الأسمدة في الهند لتزويدها بحامض الفوسفوريك الأردني، الذي تنتجه الشركة الهندية الأردنية للكيماويات والمملوكة بالكامل لشركة مناجم الفوسفات الأردنية.

وبين انه سيتم التعاقد مع شركة كروماندل الهندية لتزويدها بالفوسفات الأردني الخام وسماد الداب للربع الاخير من العام الحالي، والعام المقبل.

كما تم خلال الزيارة التباحث مع شركتي ديباك و (FACT ) الهنديتين لتزويدهما باحتياجاتهما من الفوسفات الأردني وحامض الفوسفوريك.