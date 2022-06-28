وطنا اليوم: للاستفاده العلميه لطلبتنا الاعزاء تهنئه لكل من البروفيسور عدنان العتوم رئيس جامعة ال البيت سابقا ورئيس مجلس امناء جامعة اربد الاهلية حاليا والبروفيسور احمد الشريفين من جامعة اليرموك كلية التربية بتأسيس مجلة علمية لمساعدة ابنائنا الطلبه في نشر ابحاثهم حيث تم تسميتها في
(المجلة الدولية للبحوث النفسية والتربوية)
عن طلبة الدكتوراه جامعة اليرموك : د. ايهاب العقيلي
تأسيس المجلة الدولية للبحوث النفسية والتربوية
وطنا اليوم: للاستفاده العلميه لطلبتنا الاعزاء تهنئه لكل من البروفيسور عدنان العتوم رئيس جامعة ال البيت سابقا ورئيس مجلس امناء جامعة اربد الاهلية حاليا والبروفيسور احمد الشريفين من جامعة اليرموك كلية التربية بتأسيس مجلة علمية لمساعدة ابنائنا الطلبه في نشر ابحاثهم حيث تم تسميتها في