الاتحاد الأوروبي وأورنج الأردن يفتتحان “قرية أورنج الرقمية” في إربد

وطنا اليوم:افتتح الاتحاد الأوروبي وأورنج الأردن “قرية أورنج الرقمية في إربد” في إطار مشروع (مساحة الابتكار) برنامج مدته ثلاث سنوات، يتم تنفيذه بدعم من الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج “الابتكار من أجل نمو المشاريع وفرص العمل “ابتكار اﻷردن”، بحضور مسؤولة قسم التجارة والاقتصاد والبنية التحتية في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة الأردنية الهاشمية، السيدة سيربا تولا، رئيس بلدية إربد الكبرى، الدكتور نبيل الكوفحي، نائباً عن محافظ إربد، مساعد المحافظ السيد رامي البدر، رئيس جامعة اليرموك، الأستاذ الدكتور إسلام مساد، عميد كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية في جامعة اليرموك، الأستاذ الدكتور موفق العتوم، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، السيد لورنت دوريز، والرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، تيري ماريني، وعدد من المدراء التنفيذيين وممثلي وسائل الإعلام.

وتأتي القرية الجديدة في إربد استكمالاً لبرامج مشروع “مساحة الابتكار”، وذلك بعد افتتاح قرية أورنج الرقمية في العقبة مؤخراً لتكون امتداداً للقرية الرقمية الرئيسية في العاصمة، حيث توفر كل منها مساحة متكاملة تحتضن مجموعة من برامج أورنج الرقمية المجانية.

تتضمن قرية أورنج الرقمية في إربد كلاً من أكاديمية البرمجة التي تمنح الشباب والشابات فرصة الاستفادة من تدريب تفاعلي بمستوى عالمي على أهم لغات البرمجة والمهارات المطلوبة في سوق العمل وتدريباً عملياً في شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات، تجسيداً لمفهوم “التدريب من أجل التشغيل”، ومختبر التصنيع الرقمي الذي يتيح تعلّم مختلف مجالات التصنيع الرقمي والتدريب على معداته وأجهزته، فضلاً عن برنامج أورنج الموجَّه لتسريع نمو الأعمال الريادية BIG by Orangeالذي يسعى لدعم الرياديين في مشاريعهم المبتكرة.

وخلال حضوره الافتتاح، أكّد الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، تيري ماريني، حرص الشركة على شمول مختلف مناطق المملكة بالبرامج الرقمية المجانية التي من شأنها تعزيز فرص الشباب في سوق العمل وتزويدهم بالمهارات اللازمة ودعم الشركات الريادية الطموحة، خاصة في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية والتي تمتاز بالطاقات الشبابية مثل إربد، مثمّناً شراكة أورنج مع الاتحاد الأوروبي لمواصلة تنفيذ مشروع “مساحة الابتكار” الذي يوسع دائرة المستفيدين من التعليم الرقمي ويسهم في تمكينهم.

وبيّن ماريني أن الشركة تسخر مواردها لزيادة فرص التشغيل بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل بمختلف قطاعاته، لا سيما تلك الرقمية التي تتزايد أهميتها بشكل ملحوظ، وكذلك تمكين المستفيدين من إطلاق مشاريع مجدية ترفد الاقتصاد الرقمي والتنمية المجتمعية، وذلك في إطار استراتيجية أورنج للمسؤولية الاجتماعية الشمولية التي تواصل العمل بها انطلاقاً من دورها كمزوّد رقمي رائد ومسؤول.

ووجّه ماريني جزيل الشكر والتقدير لعطوفة الدكتور نبيل الكوفحي، رئيس بلدية إربد الكبرى، على مشاركته في رؤية التمكين التي تتبنّاها أورنج والاتحاد الأوروبي، وجهوده في تسهيل متطلبات تنفيذ مشروع القرية الرقمية في إربد بما يخدم المنطقة وما حولها ويعزز من مهارات الشباب والشابات في المجالات الأكثر طلباً، لافتاً إلى المشاريع العديدة والشراكات التي تواصل الشركة تنفيذها في جامعات إربد ومختلف مناطقها.

في ذات السياق، أكد الدكتور نبيل الكوفحي أن البلدية تعمل بكافة إمكانياتها وجهودها لدعم الشباب وتمكينهم وتمكين قدراتهم، حيث استحدثت بلدية اربد الكبرى قبل أيام وحدة تمكين الشباب والتي تعنى بدعم الشباب بمختلف أفكارهم وتم إنشاء صندوق خاص بهذا الشأن بهدف تبني أي فكرة وتطويرها لتكون لها بصمة كبيرة.

وقدّم الدكتور نبيل الكوفحي شكره لأورنج الأردن والاتحاد الأوروبي على هذه الخطوه الفريدة من نوعها والتي تعتبر الطريق الصحيح لإنشاء ودعم جيل يتمكن من إخراج كافة مواهبه.

يعمل مشروع “مساحة الابتكار” المموَل من الاتحاد الأوروبي على توسيع نطاق مشاريع أورنج الرقمية لتشمل إنشاء 9 مراكز مجتمعية رقمية، 5 أكاديميات برمجة جديدة، و5 مختبرات تصنيع، و8 مسرّعات نمو للشركات الناشئة وحاضنات للأعمال، فضلاً عن ملتقى الابتكار في قرية أورنج الرقمية بعمّان.

وتعد هذه المبادرة مشروعاً رائداً على مستوى الأردن ووجهة تجمع كل ما يلزم للإبداع الرقمي والدعم الريادي، حيث ستعمل على تعريف المزيد من الشباب على الثقافة الرقمية وتطوير مهاراتهم الرقمية، بالإضافة إلى رعاية قطاع الريادة من خلال تحديد الفرص الهامة التي من شأنها تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي.