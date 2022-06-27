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التعليم العالي : 38 ألف طالب وافد في الجامعات الأردنية

منذ دقيقتين
التعليم العالي : 38 ألف طالب وافد في الجامعات الأردنية

وطنا اليوم:نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إحصائية حول واقع التعليم العالي للعام الدراسي 2021/ 2022.
وتبين وفقا للإحصائية، أن نسبة الإناث الجامعيات تفوق الذكور بـ12%، والذكور أكثر إقبالا على كليات المجتمع بنسبة 8%، و38 ألف طالب وافد في الجامعات الأردنية للعام الدراسي 2021/2022، و28% فقط نسبة الإناث من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية.
وفي التفاصيل، قالت الوزارة إن في الأردن 10 جامعات رسمية، و16 جامعة خاصة، وجامعتين بقانون خاص، وجامعة واحدة إقليمية، و7 كليات جامعية و45 كلية مجتمع.
وأوضحت أن عدد أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي، يبلغ 11,367 عضوا، منهم 8,011 عضوا في الجامعات الرسمية و3,356 عضوا في الجامعات الخاصة، حيث تبلغ نسبة الإناث والذكور منهم؛ 28% و72% على التوالي.
وبيّنت أن عدد الطلبة على مقاعد الدراسة في الجامعات الأردنية في جميع الدرجات يبلغ؛ 344,796 طالبا وطالبة، منهم 250,137 في الجامعات الرسمية و94,659 في الجامعات الخاصة، حيث يبلغ عدد الذكور منهم 150,785 بنسبة 44%، والإناث 194,011 بنسبة 56%.
وأضافت أن عدد الطلبة الوافدين الدارسين في الجامعات الأردنية يبلغ 38 ألفا من 106 دول حول العالم.
كما يبلغ عدد الطلبة على مقاعد الدراسة في كليات المجتمع، وفقا للإحصائية، 35,674 طالبا وطالبة، منهم 19,146 طالبا بنسبة 54% و16,528 طالبة بنسبة 46%.
وأشارت إلى أن عدد التخصصات المطروحة في مؤسسات التعليم العالي تبلغ 1,876، منها 1,027 تخصصا في الجامعات الرسمية و674 في الجامعات الخاصة و175 في كليات المجتمع، فيما يبلغ عدد التخصصات المستحدثة 125، منها 40 تخصصا في الجامعات الرسمية و61 في الجامعات الخاصة و24 في كليات المجتمع.
وتعترف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بـ3,305 مؤسسات تعليمية غير أردنية، منها 3 آلاف مؤسسة أجنبية و305 مؤسسات عربية


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